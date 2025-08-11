La planta que evita humedad y moho en tu hogar

Para evitar que el moho se convierta en un grave problema en casa y, sobre todo, para la salud, te hablamos de tres plantas que puedes tener en tu hogar y que te ayudarán a evitar la humedad y el moho.

Existen más de 100.000 especies diferentes de moho y todas pueden causar graves problemas de salud como asma, alergias, irritación, inflamación, erupciones y problemas respiratorios.

En este sentido, las esporas del moho inhaladas o ingeridas producen efectos nocivos sobre la salud de las personas, sobre todo de las más vulnerables: bebés y ancianos, personas con asma y alergias, personas con cáncer que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia, quienes han recibido un trasplante de órgano, y en definitiva, todas aquellas que por la razón que sea tienen el sistema inmunológico debilitado.

Efectos producidos por la exposición al moho:

Fatiga crónica, fiebre o dolor de cabeza

Ojos irritados

Mucosas de boca, nariz y garganta irritados

Estornudos y tos crónica

Erupciones cutáneas

En casos severos de exposición o casos exacerbados por reacción alérgica, sus síntomas pueden ser extremos incluyendo náuseas, vómitos y sangrado en pulmones y nariz.

El moho, hay que explicar, es un conjunto de micelios que se manifiestan de diferentes maneras y en distintos colores. Así, cuando se forma moho en el hogar es porque la habitación tiene problemas de ventilación y aislamiento de la humedad.

Para solucionar este problema, hay que colocar estas plantas por toda la casa, incluso en el baño, lo que permitirá captar la humedad y reducir el moho en las paredes.

Las plantas más efectivas

Aspidistra: es una planta que te ayudará a absorber toda la humedad de tu casa, sobrevive incluso cuando es olvidada, así que si no tienes mucho tiempo para ocuparte de plantas es perfecta para ti. Le encanta la humedad y la luz reflejada.

Begonia: muy colorida y viva. También en este caso tenemos una planta perenne, perfecta en todas las estancias de la casa, pero hay que tener cuidado de no dejarla al frío y las heladas. Le gustan las temperaturas más o menos constantes y odia las demasiado frías. Puedes colocarla en cualquier sitio, incluso en la cocina.

Asparagus o espárragos: perfectos cuando se colocan en el baño. Esta es una planta perenne, tiene una forma muy extraña, es suave y muy tupida. Se desarrolla muy bien entre 25° y 7°, unos pocos grados menos podrían matarla. Le gusta la luz filtrada y no directa, tal vez colocarla detrás de una ventana.