Problemas y cómo combatir el ácido úrico

El ácido úrico es una sustancia que genera de forma natural el propio organismo tras el proceso de descomposición de purinas, aunque también puede aumentar de manera artificial debido a la ingesta de determinados alimentos ricos en en esta sustancia

En este sentido, cuando se produce un exceso de ácido úrico en el cuerpo (hiperuricemia), aumenta el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades y afecciones de salud, por lo que es necesario iniciar un tratamiento para su reducción.

Ese exceso de ácido úrico en el organismo no se manifiesta a través de síntomas concretos, por lo que la única manera de diagnosticarlo es mediante un análisis de sangre. Cuando se diagnostica, la primera medida tiene que ver con la alimentación pues determinados alimentos y bebidas contribuyen a aumentar los niveles de ácido úrico en sangre.

Alimentos ricos en purinas

Las vísceras, variedades de carne roja, algunas legumbres, marisco, y algunos pescados grasos son las principales fuentes de purinas. Igualmente, algunas bebidas, especialmente las alcohólicas, como la cerveza, vino y otras de mayor graduación, también elevan los niveles de acido úrico en la sangre. Los alimentos más elevados en purinas son variedades de marisco, salmón, truchas, sardinas en aceite, hígado vacuno, hígado de ternera, arenque, carne picada de ternera y el riñón de vacuno.

Las sardinas en aceite es uno de los alimentos más elevados en purinas. / Pixabay

Problemas de salud

Tener un alto nivel de ácido úrico lleva al desarrollo de la gota, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de purinas en las articulaciones y dedo gordo del pie, causando dolor e hinchazón.

La gota, por otra parte, favorece también el desarrollo de otras patologías como la diabetes, ictus, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la aparición de cálculos renales.