Las asombrosas propiedades de la horchata: Mejor vida sexual y prevención de enfermedades

Junto a la paella o la naranja, hay un producto valenciano universal. Nos referimos a la chufa, de la que se produce la popular horchata y que cuenta con propiedades y los beneficios muy importantes para la salud.

Sus vitaminas y minerales naturales eran conocidos hace siglos por imperios como el egipcio, chino o persa, que utilizaban la chufa con fines curativos ya que tiene un alto valor medicinal.

De hecho, este tubérculo es fuente de minerales naturales que permiten, gracias al calcio, mantener sanos los dientes y huesos. Además, beneficia la transmisión del impulso nervioso, ayuda a la coagulación sanguínea, es un soporte de magnesio, es un gran aporte potasio y el sodio (funcionamiento de nervios y músculos), favorece el sistema inmunitario y ayuda a mantener el fósforo (almacenamiento y la correcta utilización de la energía).

La chufa es un tubéculo típico valenciano. / Pixabay

Ayuda a generar las hormonas sexuales

Entre otras funciones, la chufa ayuda a mantener las vitaminas de la tiamina (B1), la riboflavina (B2) y la niacina, que es la que ayuda a generar las hormonas sexuales.

En este sentido, la niacina tiene la función de la eliminación de químicos tóxicos de nuestro cuerpo y la participación en la producción de hormonas esteroideas sintetizadas por la glándula adrenal, como son las hormonas sexuales. De esta manera, se favorece el apetito sexual.

Por otra parte, ayuda a la formación de glóbulos rojos y blancos y potencia la Vitamina B6, que interviene en la formación de anticuerpos y glóbulos rojos.

La formación de potasio en la chufa

Cabe destacar que la chufa es un alimento rico en nutrientes. De cada 100 gramos, contiene 409 kilocalorías, 42.5 gramos de hidratos de carbono, 6.1 gramos de proteínas, 23.7 gramos de grasas, 17.4 de fibra y 69.5 miligramos de calcio, 3.41 miligramos de hierro, 232 miligramos de fósforo y 519,2 miligramos de potasio.

¡Sí, potasio! El plátano tiene, por ejemplo, de cada 100 gramos 358 miligramos de potasio. Las chufas más. Además, entre sus beneficios también están: