Adelgazar en la Operación Bikini: ¿Perder peso rápido y bien? Preguntas y respuestas claves

La oficialidad de la llegada del verano está al caer. Quizás ya sea algo demasiado tarde, pero nunca lo es si la dicha es buena. Por eso, todavía estás a tiempo de sumarte a la 'Operación Bikini'. La realidad es que lo más aconsejable es llevar un estilo de vida saludable durante todo el año. Esto es, cuidar de forma persistente la alimentación y también incluir en tu vida la dosis oportuna (y diaria) de ejercicio físico.

Ahora, con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que se han puesto manos a la obra para quitarse esos kilos de más. A veces, eso sí, muchos incurren en la precipitación, que no es la forma más saludable para perder peso o adelgazar rápido. Dietas 'milagro' o cremas reductoras son solo el ejemplo de que la alimentación, el adelgazamiento y el mundo de las dietas está muy lleno de mitos.

El 78.2% de las mujeres y el 67.2% de los hombres han intentado en alguna ocasión de su vida adelgazar

La realidad es que el último informe de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) lo deja bien claro. Es más, advierte -tal y como destapa La Nueva España- de que más de la mitad de la población tiene sobrepeso u obesidad en España. Y lo peor es que el 78.2% de las mujeres y el 67.2% de los hombres han intentado en alguna ocasión de su vida adelgazar.

Las hortalizas son imprescindibles en una dieta para adelgazar / Pixabay

La doctora Sharona Azriel, adjunta del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid es clara: "Existe un claro interés por intentar adelgazar, ya que un 80,6% de las personas con sobrepeso y un 91,4% de las personas con obesidad declaran haber intentado adelgazar alguna vez".

Pero como hemos dicho, los especialistas lo tienen claro ante una avalancha de posibilidades. Hay que adelgazar, debes hacerlo, siempre con una dieta sana y equilibrada, a la que aún tendrías que sumar como se ha destacado anteriormente, la actividad física.

El primer paso para adelgazar si empiezas una dieta

Es claro al respecto el doctor Miquel Samarra en su 'Guía de Salud'. "Lo primero es tener la voluntad de perder peso y tener el compromiso de mantener los cambios a medio-largo plazo. Sin estas premisas, acudir a un profesional funciona solo a corto plazo".

Y pese a que es común que adelgazar muy rápido es malo, el doctor aclara que no es del todo cierto. "No es peligrosa la pérdida de peso rápida si se hace de manera adecuada. Para ello, la persona deberá ser asesorada por un profesional cualificado que conozca cómo hacerlo".

Personalizar la dieta, la clave para perder peso

Lo más importante es la personalización de la dieta. Todos los planes nutricionales no valen para todas las personas, ya que cada una tiene sus necesidades y su estilo de vida.

“Es fundamental el asesoramiento y seguimiento por parte de un profesional cualificado, sea médico, nutricionista o dietista que sabe tras una anamnesis médica (recopilación de información del paciente) y unas pruebas analíticas qué es lo que más le conviene al paciente”.

La cantidad de grasa que debes quemar para estar sano

Hay más. El porcentaje de grasa fisiológico para una persona dependerá siempre de sus factores personales, algo comúnmente conocido como biotipo:

Edad

Talla

Actividad física

Morfotipo

“La mejor manera y la más precisa para determinar la cantidad o porcentaje de grasa que debe perder un individuo se puede determinar por una bioimpedanciometría eléctrica que permite determinar con precisión el porcentaje de grasa, masa muscular y agua del peso total del individuo”, explican los especialistas.

Trucos para adelgazar: Incluye la avena en tu dieta / SD

¿Qué pasa con el efecto rebote?

El efecto rebote es el hecho de recuperar el peso perdido (o más) rápidamente tras abandonar o terminar el plan nutricional escogido. Aunque “existe el mito que asocia la pérdida de peso rápida al efecto rebote”, resalta el doctor Samarra, “no tiene por qué ser así”.

Este temido efecto rebote suele responder al retorno, rápido o lento, de los antiguos hábitos que la persona tenía antes de comenzar con su dieta. “Los atracones suelen ser la manera que la persona 'resuelve' un conflicto emocional. En ambos casos, la personalidad del paciente, su carácter y su forma de ser determinan la predisposición al efecto rebote y a los atracones. Por lo tanto, la clave es pulir y cambiar el carácter, no cambiar de médico ni de dieta”.

Así puedes evitar el temido efecto rebote en una dieta

Para evitarlo, es importante que “la reintroducción alimentaria se haga de forma progresiva y si el compromiso de la persona de cambiar los hábitos y mantenerlos a medio y largo plazo es consistente”.