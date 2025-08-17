Doble premio: las cinco posturas sexuales más efectivas para adelgazar

Los médicos recomiendan realizar una media de 150 minutos de actividad física a la semana para mantener un estilo de vida saludable. Esto supone aproximadamente unos 30 minutos, 5 veces a la semana. Por eso, si eres de esas personas a las que le gustaría tonificar su cuerpo, pero siempre pone excusas porque dice no tener tiempo para hacer ejercicio, sigue leyendo, porque esto te va a interesar. ¿Sabías que tener relaciones sexuales es un buen método para quemar calorías extra?

1. Piernas arriba

Esta posición es ideal para experimentar diferentes ángulos de penetración, ya que la persona que se encuentra arriba tiene mucha libertad de movimientos para encontrar la mejor manera de dar placer a la que está abajo.

La persona que esté abajo quemará alrededor de 116 calorías en 30 minutos, mientras que la de arriba puede quemar aproximadamente 127 calorías. Esta posición también puede ayudar a la pareja de abajo a mejorar e incrementar su flexibilidad, ya que estirará las piernas mientras trabaja los cuádriceps y las pantorrillas.

Determinadas posturas sexuales no solo contribuyen a obtener un mayor control sino que también permite trabajar otros aspectos como la flexibilidad o la resistencia.

2. La vaquera

Esta posición permite un gran control para la persona que está arriba, ya que puede dominar la velocidad, la profundidad y los ángulos que más le convengan.

La persona que está arriba quemará unas 139 calorías en 30 minutos, mientras que la de abajo quemará unas 48 calorías. La vaquera ofrece intimidad y contacto piel con piel, ya que se mantiene el contacto visual en todo momento y es posible besarse con facilidad.

3. Vaquera invertida

En esta posición, la persona que está arriba se sitúa de espaldas, mirando hacia los pies de la que está abajo, por lo que ésta puede ver su espalda y nalgas.

Además de ser una de las mejores posturas para las mujeres (al estar encima permite controlar más el viaje hacia el orgasmo) quema bastantes calorías. La pareja de arriba puede quemar unas 137 calorías en 30 minutos, mientras que la de abajo quema unas 48 calorías.

Al igual que en la vaquera, en esta posición la persona que está arriba también puede aprovechar para tonificar sus abdominales. Si quieres ejercitar aún más grupos musculares, entonces puedes optar por ponerte en cuclillas encima de la pareja, lo que le dará a tus piernas y trasero trabajo extra.

4.La postura del perrito

Una de las posturas más famosas y fáciles para disfrutar con tu pareja, y una de las que mejor garantizan los orgasmos. En ella, uno de los integrantes de la pareja se coloca a ‘cuatro patas’ y el otro se ubica por detrás con sus genitales a la altura de las caderas para favorecer la penetración.

Esta posición involucra a varios tipos de grupos musculares, por lo que es muy buena para quemar calorías y tonificar tus músculos mientras disfrutar de buen sexo. La persona que se encuentra debajo quema aproximadamente 103 calorías cada 30 minutos, mientras que la que está arriba quema alrededor de 182 calorías.

Asimismo, el integrante de la pareja que está a cuatro patas ejercita sus glúteos y cuádriceps. Si quieres ejercitar más grupos musculares, apoya las manos en la pared, de esta forma también ejercitarás los hombros, los bíceps y los tríceps y quemarás aún más calorías.

5. La sentadilla

Si buscas un buen entrenamiento y un buen orgasmo, entonces la sentadilla es definitivamente la posición perfecta para ello. Cuanto más intensas sean las sentadillas, más calorías quemará durante la relación sexual.

En esta posición, la pareja de arriba involucra los músculos de sus piernas y glúteos y quema unas 188 calorías en 30 minutos, mientras que la de abajo quema unas 50.

¡Ahora que ya conoces los beneficios de todas estas posturas, no tienes excusa para perder peso y ponerte en forma mientras disfrutas del sexo en pareja!

