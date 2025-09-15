Diez hábitos para activar el metabolismo y adelgazar sin darte cuenta

Adelgazar no sólo es posible, sino que también puede ser más fácil de lo que parece si tienes una actitud correcta. ¿Buscas trucos para perder peso ? Es importante que tomes todo el proceso con filosofía ya que la cabeza también tiene un papel importante para conseguir el objetivo final.

El momento siempre es bueno, si tu crees que es tu momento. Marca el objetivo y, además de comer de forma saludable y hacer ejercicio físico a diario, cuida tus hábitos alimenticios. Todo será es más fácil, no sólo consiste en reducir grasas y contar calorías, hay otros factores que nos hacen engordar sin que seamos conscientes de ello.

Claves y riesgos comunes para adelgazar: mejor a largo plazo

Adelgazar y conseguir un vientre plano sin ponerse a dieta es posible / Pexels

Uno de los riesgos más importantes cuando se trata de adelgazar es el temido efecto rebote, el que nos hace recuperar el peso perdido una vez que abandonamos el régimen de alimentación al que nos hemos sometido durante un determinado tiempo. Es algo que sucede sobre todo con las dietas milagro que están enfocadas a eliminar mucho peso en poco tiempo.

Médicos y nutricionistas coinciden en que la mejor manera de adelgazar es hacerlo a largo plazo, instaurando hábitos saludables de consumo en el día a día para que no se trate solo de estar a dieta, sino de tener una alimentación sana y equilibrada. Si, además, le añadimos el deporte, estaremos un poco más cerca de conseguir nuestro objetivo.

El cardio está bien pero no olvides la musculación al hacer ejercicio

Rutina del gimnasio: esto es lo que debes hacer tu primer día

El ejercicio te hace gastar algo de energía, pero no debe ser nunca la base única: la clave para echar sumas y restas está en la alimentación. Sin embargo hacer deporte acelera el metabolismo, algo clave para quemar más calorías con las acciones cotidianas del día a día y perder peso más rápido.

El cardio, es decir, toda actividad que requiere de un esfuerzo de larga duración, es el tipo de ejercicio que más quema. Pero insistimos: no debes basar tu plan de entrenamiento sólo en esto porque además de la grasa elimina el músculo. Para mantener éste último a tono debes hacer también ejercicios anaeróbicos, es decir, los que no son de fondo sino de fuerza.

Diez hábitos muy sencillos que aceleran tu metabolismo

Uno de los trucos es beber siempre que puedas agua fría

Esforzarte con una dieta tendrá muy pocos resultados si tu metabolismo es lento. Y, al mismo tiempo, un pequeño exceso te penalizará menos si es lo tienes acelerado. La pregunta es cómo puedes activarlo. Según cuenta Mónica Acha, experta en nutrición y dietas, en El Mundo, hay diez sencillos hábitos para conseguirlo.