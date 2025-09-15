Diez hábitos para activar el metabolismo y adelgazar sin darte cuenta
Los expertos proponen algunos métodos que te harán perder peso mucho más rápido y con menos esfuerzo
Adelgazar no sólo es posible, sino que también puede ser más fácil de lo que parece si tienes una actitud correcta. ¿Buscas trucos para perder peso? Es importante que tomes todo el proceso con filosofía ya que la cabeza también tiene un papel importante para conseguir el objetivo final.
El momento siempre es bueno, si tu crees que es tu momento. Marca el objetivo y, además de comer de forma saludable y hacer ejercicio físico a diario, cuida tus hábitos alimenticios. Todo será es más fácil, no sólo consiste en reducir grasas y contar calorías, hay otros factores que nos hacen engordar sin que seamos conscientes de ello.
Claves y riesgos comunes para adelgazar: mejor a largo plazo
Uno de los riesgos más importantes cuando se trata de adelgazar es el temido efecto rebote, el que nos hace recuperar el peso perdido una vez que abandonamos el régimen de alimentación al que nos hemos sometido durante un determinado tiempo. Es algo que sucede sobre todo con las dietas milagro que están enfocadas a eliminar mucho peso en poco tiempo.
Médicos y nutricionistas coinciden en que la mejor manera de adelgazar es hacerlo a largo plazo, instaurando hábitos saludables de consumo en el día a día para que no se trate solo de estar a dieta, sino de tener una alimentación sana y equilibrada. Si, además, le añadimos el deporte, estaremos un poco más cerca de conseguir nuestro objetivo.
El cardio está bien pero no olvides la musculación al hacer ejercicio
El ejercicio te hace gastar algo de energía, pero no debe ser nunca la base única: la clave para echar sumas y restas está en la alimentación. Sin embargo hacer deporte acelera el metabolismo, algo clave para quemar más calorías con las acciones cotidianas del día a día y perder peso más rápido.
El cardio, es decir, toda actividad que requiere de un esfuerzo de larga duración, es el tipo de ejercicio que más quema. Pero insistimos: no debes basar tu plan de entrenamiento sólo en esto porque además de la grasa elimina el músculo. Para mantener éste último a tono debes hacer también ejercicios anaeróbicos, es decir, los que no son de fondo sino de fuerza.
Diez hábitos muy sencillos que aceleran tu metabolismo
Esforzarte con una dieta tendrá muy pocos resultados si tu metabolismo es lento. Y, al mismo tiempo, un pequeño exceso te penalizará menos si es lo tienes acelerado. La pregunta es cómo puedes activarlo. Según cuenta Mónica Acha, experta en nutrición y dietas, en El Mundo, hay diez sencillos hábitos para conseguirlo.
- No saltarse el desayuno: Algunas personas optan por omitir esta comida porque por la mañana tienen menos hambre, pero estas calorías son necesarias para activar el metabolismo.
- Bebe café y té verde: La cafeína es una sustancia estimulante que activa el metabolismo de forma temporal, igual que la catequina del té verde. Eso sí, tómalos sin azúcar.
- Come proteínas saludables: Este macronutriente es esencial para conseguir tus objetivos. La carne magra, los frutos secos o el pescado te dan un buen aporte.
- Incluye vitamina D en tu dieta: Además de ayudar a absorber el calcio y cuidar los huesos, esta vitamina favorece el desarrollo muscular y, por consecuencia, a tener un metabolismo más acelerado.
- Toma alimentos picantes de vez en cuando: No es una broma, una comida picante te hace gastar el doble de calorías que de normal durante un rato. El cerebro piensa que ha habido un cambio de temperatura y se quema más grasa.
- Bebe agua fría: La hidratación es uno de los aspectos clave y si el agua está fría quemas más calorías porque el cuerpo tiene que calentarla.
- Entrenamiento anaeróbico: Aunque el cardio quema más calorías, los ejercicios de fuerza como levantar pesas son los que realmente hacen que tu metabolismo se acelere.
- Medita y evita el estrés: Una persona tranquila quema más calorías por hacer lo mismo que una nerviosa. Por eso se recomienda la meditación como una actividad muy útil.
- Ríete: Parece una broma, pero no. Un gesto tan sencillo como la risa requiere de un importante gasto energético y también tine efecto en el metabolismo.
- Duerme bien: El descanso es esencial para que el cuerpo esté saludable y el metabolismo activo. La falta de sueño lo altera todo y crea más apetito.
- Malas noticias para Yarek en Eindhoven
- Final | Otro ridículo del Valencia CF en Barcelona
- Mosquera brilla e Inglaterra 'flipa' con su precio
- Carlos Corberán: 'No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados
- Alineaciones oficiales del Barça - Valencia
- Así ha sido el debut oficial de Hugo Guillamón con el Hajduk Split
- Hartos de tanta humillación contra el Barcelona
- El Barça hace sangre con el Valencia: 'Que siga la racha