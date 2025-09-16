Los tres pescados que los médicos piden que no comas: son muy malos

El pescado es un alimento sumamente nutritivo que aporta numerosos beneficios para la salud. Su consumo regular está asociado con una serie de cualidades positivas que pueden contribuir al bienestar general del cuerpo. Desde su contenido en ácidos grasos omega-3 hasta sus propiedades antiinflamatorias, es un gran aliado para cuidar la salud a través de una alimentación equilibrada.

Se trata de una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente en el caso de los pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas. Estos ácidos grasos son esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo, ya que desempeñan un papel crucial en la salud cardiovascular y cerebral. Además, se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos en la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos, así como en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Un aliado para el cerebro, el corazón y el sistema digestivo

El cerebro, el corazón y el sistema digestivo se benefician del consumo de pescado / Europa Press

La presencia de ácidos grasos omega-3 en el pescado también se asocia con beneficios para el cerebro y el sistema nervioso. Estos nutrientes son componentes clave de las membranas celulares del cerebro y desempeñan un papel fundamental en la función cerebral, el desarrollo cognitivo y la salud mental. Investigaciones recientes sugieren que un consumo adecuado de puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y mejorar la función cognitiva en general.

El pescado también contiene otros nutrientes importantes para la salud. Entre ellos se encuentran las vitaminas del grupo B, como la vitamina B12 y la niacina, que desempeñan un papel esencial en el metabolismo energético y la salud cardiovascular. Además es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y el crecimiento de los tejidos.

Otra de las ventajas es que es una alternativa saludable a las carnes rojas, que suelen contener altos niveles de grasas saturadas. Al elegir el pescado como fuente de proteína, se puede reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol, lo que contribuye a mantener niveles de lípidos saludables en el cuerpo. Además, es más fácil de digerir, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos con problemas digestivos.

Tres pescados prohibidos por los médicos

La perca es uno de los pescados que menos te aportan: no lo comas / Pexels

Aunque por norma general comer pescado es saludable, hay algunos peces que no son nada sanos. Los médicos han señalado tres que deberíamos evitar.

Panga

Probablemente, el pescado con peor fama del mundo. Se cría generalmente en el sudeste asiático y ha sido cuestionado por la contaminación de las aguas. Es tan barato como insípido y contiene muy pocas proteínas.

Perca

También aporta bien poco a tu salud. Hay quien lo come por sus escasas calorías pero su valor nutricional es ínfimo, por lo que no merece la pena incluirlo en dietas para adelgazar porque no te aporta nada.

Tilapia

También viene de Asia y también tiene pocas calorías. Se suele incluir en guisos a los que realmente no aporta nada. Apenas contiene omega-3. Cualquiera de estos tres peces es fácilmente sustituible por la merluza, de mucha mejor calidad.