Cómo adelgazar hasta 5 kilos en 3 días siguiendo la dieta de la avena

Incorpora este superalimento a tu alimentación y baja de peso en pocos días

La avena, uno de los mejores alimentos que debe estar en tu lista de favoritos

R.V.

La avena es uno de los cereales más completos y equilibrados que existen. Aporta una gran cantidad de proteínas, grasas y minerales y es rica en magnesio, cobre, hierro, zinc y vitamina B1, a la vez que aporta pequeñas dosis de calcio, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B.

Esta calificado como uno de esos superalimentos muy favorables para la salud ya que contiene antioxidantes, regula los niveles de azúcar, ayuda a reducir el colesterol y su poder saciante es perfecto para ayudar a mantener el peso a raya.

En definitiva, la avena es un alimento muy recomendado por nutricionista y expertos porque aporta una gran cantidad de beneficios para la salud y el organismo. De hecho, se ha convertido en el producto estrella de una dieta que te ayudará a perder peso de una forma rápida.

La dieta de la avena se centra en consumir este cereal en todas las comidas principales del día y a mayores se aconseja la ingesta de alimentos bajos en calorías como frutas, vegetales y carnes magras. En ese proceso se debe mantener el consumo moderado de otras fuentes de hidratos de carbono como el arroz, las legumbres o la pasta, y se debe minimizar el consumo de todas las fuentes de grasas saturadas y azúcares.

Idea de un menú siguiendo la dieta de la avena

Desayuno:

  • 3 cucharadas de avena con agua o leche desnatada.
  • 1 plátano o 1 manzana.
  • 1 taza de café o té, sin azúcar.
  • A media mañana: 6 fresas o 1 taza de caldo de verduras.
El desayuno es la comida más importante del día

Comida:

  • 3 cucharadas de avena con agua o leche desnatada.
  • Una ensalada hecha con tomate, bróculi, lechuga, aceite de oliva y una pizca de sal.
  • 1 manzana asada con 1 cucharada de yogur.
  • A media tarde: 1 fruta o 1 taza de té.
Las comidas tan abundantes pueden provocar consecuencias negativas en la relación con la comida.

Cena:

  • 3 cucharadas de avena con agua o leche desnatada.
  • Una ensalada hecha con espárragos verdes o blancos, aceite de oliva y una pizca de sal.
  • Postre: 1 manzana, 2 cucharadas de queso fresco, o yogur
Con esta cena lograrás acumular toda la energía que necesitas para afrontar el final del día.

Esta dieta está calificada bajo la etiqueta de 'dieta milagro' por eso es importante tener claro que no debe realizarse durante más de cinco días. A la hora de empezar cualquier dieta debemos recurrir siempre a especialistas que nos aconsejen para evitar poner en riesgo nuestra salud.

Lo ideal para adelgazar es seguir una dieta equilibrada basada en alimentos naturales, que sea equilibrada y sobre todo, dejar apartada la vida sedentaria y empezar a practicar deporte.

