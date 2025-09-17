Las cuatro claves para adelgazar y perder barriga pasados los 50

Envejecer es algo inevitable y puede implicar, en mayor o menor medida, problemas serios de salud. Ahora bien, estar por encima de los 50 no debe suponer una excusa para dejarte ir y sacar a relucir unos kilos de más. Estos, si llegan a ser excesivos, podrían provocarte problemas cardiovasculares importantes.

Disfrutar de la comida, sí. Pero siempre con moderación. Además de los efectos comunes del paso del tiempo, como el deterioro en la piel, los huesos y los músculos (luego llega la artrosis o problemas típicos como los de rodilla) el envejecimiento puede provocar ciertos problemas para controlar tu nivel de peso.

Perder peso por encima de los 50 es más complicado y tiene una explicación. El estilo de vida y el nivel fisiológico de tu organismo ya no es el mismo. Por eso, al combinarse ambas cosas, hacen que tu cuerpo no pueda perder con facilidad esos kilos de más, algo que años atrás lograbas con más facilidad.

En realidad los mayores de 50 años se enfrentan a una serie de retos a diario, desde la lucha interna con su metabolismo (que va más lento y genera incluso problemas de sueño e insomnio) hasta los problemas digestivos que hacen que las dietas no lleguen a buen puerto con tanta facilidad. Pero hay una realidad que tampoco debes obviar: los mayores de 50 tienen, progresivamente, a volverse menos activos en su rutina.

Andar es muy beneficioso para la salud.

Cuida tu metabolismo

El metabolismo juega un papel VITAL en la regulación del peso corporal. La tasa de metabolismo tiene a disminuir progresivamente con la edad. Esto puede provocar un aumento de peso o un mal control del mismo, hecho que podría ser perjudicial para nuestros huesos, el corazón y el cerebro.

Al llegar a los 50 habrás perdido aproximadamente el 10% de tu masa muscular, con lo que si quieres recuperarla debes hacer ejercicio físico. Esto, a su vez, repercute muy positivamente en la quema de tus calorías diarias. Y de forma indirecta, además de cuidar tu organismo, estás bajando tu peso.

Pero esto no significa que tengas el deber de aceptar tu aumento de peso como algo inevitable como ya se ha mencionado anteriormente. A continuación exponemos cinco claves que debes tener en cuenta para adelgazar y perder barriga con facilidad una vez pasados los 50.

Inicia una dieta y habla con un entrenador personal

Una dieta saludable y realizar ejercicio son dos aspectos fundamentales para perder peso. Pero esto es algo independiente a la edad. Ahora bien, no puedes ir por tu cuenta porque tu cuerpo no 'responde' igual a los 50 (o más) que a los 35.

Problemas contra la hinchazón del pie si vas a correr / SD

Por eso es necesario que hables con un dietista y un entrenador personal porque igual de importante es cuidar tu alimentación como controlar los ejercicios físicos que realizas en tu entrenamiento.

Estar en movimiento

Si trabajas en una oficina o en un puesto de trabajo estático, es recomendable estirar las piernas con una caminata diarias. Esto permitirá activar tu organismo y te llevará a tener un estilo de vida más 'vivo'. El sedentarismo tiene un impacto muy negativo sobre tu salud.

Cocina tu menú diario y cuida la alimentación

Parece algo lógico, pero no llevar el control de la alimentación también te lleva a precipitarte y (a veces) a salirte de la dieta con ciertos excesos. La comida rápida, sobre todo entre semana con la rutina, no debe ser una opción. Cocina cada día y diseña tu menú. Así podrás controlar los ingredientes que utilizas, los pesos y también podrás ahorrarte algo de dinero.

Control del sueño

Un cuerpo envejece con rapidez (o no) de acuerdo al desgaste de energía y a la fuerza del mismo. En este sentido, controlar el sueño será fundamental para controlar tu peso. El sueño es esencial para garantizar que el cuerpo descanse lo suficiente y así que funcione a nivel óptimo, ya sea mental o físicamente.