El mejor zumo para bajar la barriga con solo tres ingredientes

Arranca febrero y podría decirse que el verano ya está casi a la vuelta de la esquina. Si eres de los más previsores y pronto iniciarás la famosa 'operación bikini' o sencillamente prefieres cuidarte tras meses de excesos tendrás que saber varias cosas.

En primer lugar, que hidratarse es super importante. Tanto que beber agua es uno de los principales requisitos para perder peso y esto vale para cualquier época del año. Como si quieres aplicarlo tras verano y de cara al invierno.

En otoño apetece más hacerlo con algunas sopas o caldos, tus mejores aliados en los días de frío. Ahora bien, conforme se acerca el calor va apeteciendo otro tipo de bebida y podrías incluir zumos de frutas a tu dieta.

Todo con el fin de adelgazar rápido pero disfrutando durante el proceso. Y recuerda: si vas a iniciar una dieta lo más recomendable es que visites a un especialista y que, en base a su trabajo, te adecúes una dieta personalizada. Nadie como un buen nutricionista te ayudará para que te sientas perfectamente con tu cuerpo y alcances los niveles más saludables.

El jengibre, un superalimento perfecto para lograr un vientre plano / SD

Bebidas hidratantes y que no engorden

Existen diferentes jugos con los que mantenernos hidratados más allá de beber 'agua sin más'. Nos referimos a diferentes opciones igual de refrescantes y que no engordan. Tendrás que saber que no nos estamos refiriendo a bebidas gaseosas, ya que precisamente estas opciones no son las mejores para bajar el hinchazón de barriga por su gas.

Bebidas tipo 'jugo detox' te ayudarán a quemar grasa y a reducir el hinchazón abdominal. Y esto es posible porque este tipo de bebidas también son depurativas. La clave de este tipo de bebida hidratante está en mezclar tres ingredientes:

Agua Limón Jengibre

Debes de saber que el limón es uno de los grandes remedios naturales más conocidos para favorecer la pérdida de peso en tu organismo.

Zumo de limón: Un superalimento que debes incluir en tu dieta

¿Por qué es tan importante el limón para adelgazar?

Se trata de una fruta rica en vitamina C. Por eso, agua con limón es una bebida antioxidante que es muy eficaz para depurar ciertos excesos que puedas tener en cuerpo. Pero además, combate la retención de líquidos y te sirve para desintoxicar el organismo. Por ello, finalmente, reduce el hinchazón de barriga.

La clave del jengibre, un superalimento ideal para perder peso

El jengibre es el tercer alimento, además del limón y el agua, en este rico jugo. ¿El motivo? Mejora las funciones digestivas y además tiene un efecto termogénico bueno para reactivar el metabolismo. Por eso, este jugo se convierte en un té y en un perfecto quemagrasa.

La unión de las propiedades de ambos ingredientes, perfectos para desintoxicar tu cuerpo, da lugar a una bebida que es refrescante y que además está muy sabrosa. Te enseñamos a prepararla.

La receta de la bebida depurativa y que adelgaza más sabrosa: ¡Prueba con este zumo!