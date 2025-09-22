Una fruta que ayuda a quitar las agujetas y perder peso

Una vez terminadas las vacaciones, han regresado los complejos, las culpas y los nuevos propósitos de adelgazar o ponerse en forma. Con todo esto los expertos coinciden: hay mucho 'nuevo runner' que ha desempolvado el chándal tras muchos meses o años en el armario. Y, con ello, regresan también las temidas agujetas. Cuando se es mentalmente débil, cualquier factor interno o externo puede ser usado para bajar los brazos y si vuelves al deporte después de mucho tiempo y al día siguiente tienes unas importantes molestias por agujetas, es posible que frenes en seco.

Una vez que aparecen, hay remedios caseros para luchar contra ellos. Y la alimentación cobra una importancia capital, también para perder peso, ya que hacer ejercicio la principal ayuda para ello. Hay una fruta habitual, de hecho, en la que los expertos ponen especial énfasis y no es otra que la piña, que es una de las frutas más dulces que hay. Los estudios realizados dicen que sus carbohidratos ayudan a recuperar rápidamente tras un esfuerzo, por tanto se recomienda consumirla justo después del ejercicio.

El glucógeno es clave

La clave es el glucógeno que se recupera, que se ha gastado previamente en el esfuerzo físico. Por otro lado, la piña contiene bromelina, que es una encina que ayuda a reparar las fibras musculares dañadas y que provocan las agujetas. Las agujetas, a modo de explicación rápida, son microrroturas que aparecen en el cuerpo por la acumulación del ácido láctico y se van en unas 48 horas.