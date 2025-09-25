Mariló Montero, 60 años: Este es el truco de la periodista para tener ese cuerpazo

La genética es clave y hay cosas contra las que poco o nada podemos hacer. Pero luego hay un camino a seguir para tratar de mejorar nuestras opciones. Más allá de pasar por el quirófano para retocar una nariz, orejas, ponernos aparato dental o usar cremas y maquillaje, el cuerpo es casi más cuestión de buenos y malos hábitos de salud.

El 80% de tener un buen cuerpo depende de ti. Cuidar la alimentación y hacer el deporte adecuado es todavía mejor que tener una genética envidiable... sobre todo conforme pasa el tiempo, nos hacemos mayores y la gravedad juega en contra.

Aunque no en porcentaje, está claro que hay muchas mujeres que aúnan belleza y buen cuerpo. Con el paso de los años, la cosa va a menos. Centrándonos en las famosas, nos puede venir a la menta bellezones internacionales como Monica Bellucci (60 años), Catherine Zeta Jones (56) o Jennifer López (56). En España, eso sí, también tenemos maduritas a un nivel similar.

Mariló Montero en 'La revuelta' / RTVE

No se trata de juzgar gustos, pero está claro que las Belén Rueda (60), Carmen Lomana (77) o Mariló Montero (60) están hechas de otra pasta. Cada una tiene y destaca en lo suyo. En el caso de la popular periodista, queda claro que hay un factor genético espectacular y, por suerte, su hija ha salido a ella. La navarra hizo sus pinitos en el mundo de la moda como modelo antes de dar el salto a la televisión. El caso es que siempre fue muy llamativa físicamente y a sus 60 años sigue siendo una de las mayores bellezas de España. Cara y cuerpo, esta chica lo tiene todo. ¿Y cómo hace para mantenerse más en forma que la mayoría de chicas jóvenes?

El truco de Mariló Montero para estar perfecta

"Cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica", señaló en una entrevista para 'Diez Minutos'. ¡A las cuatro de la mañana! Y todo lo acompaña de una dieta equilibrada y sana, en la que no faltan algunos caprichosos. Esos días, con algún exceso, ella misma ha confesado que se "machaca más". En ocasiones hace también unas pesitas, ya que los ejercicios de musculación son perfectos para TODAS las edades. Lo que está claro es que el descanso es positivo y seguramente se pueda intentar el sistema de Mariló Montero despertándose un par de otras más tarde.