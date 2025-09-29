Con diez minutos al día y este ejercicio mejorarás tu salud y tu vida

Hacer deporte todos los días es muy bueno para la salud. Seguro que hemos escuchado esta afirmación en más de una ocasión. Pues bien, un estudio señala que con una actividad, que puede ser andar, de diez minutos a diario puede prevenir 110.000 muertes al año. Esta comprobado que realizar actividad física con regularidad disminuye el riesgo cardiovascular.

La revista médica JAMA Internal Medicine, publicada por la Asociación Médica Americana, afirma que caminar diez minutos diarios podría prevenir miles de muertes al año. En el análisis del estudio incluye a 4.840 participantes. "De estos, 2435 (53%) eran mujeres, 993 (10,4%) eran población negra no hispana y 887 (5,1%) eran mexicoamericanos", aseguran en el estudio. CNN complementa que, bien como lo reseña el documento original, para la metodología se utilizaron datos de aceleración que la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición registró en participantes de 6 años o más entre 2003 y 2006. "Luego, los investigadores observaron los niveles de actividad de casi 5.000 participantes de 40 a 85 años y rastrearon las tasas de mortalidad hasta finales de 2015", agregan.

El estudio explica que finalmente lograron estimar que "se podrían prevenir aproximadamente 110.000 muertes por año si los adultos estadounidenses de 40 a 85 años o más aumentaran su intensidad de la actividad física en una pequeña cantidad, es decir, 10 minutos por día". Se trata del primer estudio que estima la cantidad de muertes prevenibles a través de la actividad física utilizando mediciones basadas en acelerómetros entre adultos de EE. UU., al tiempo que reconoce que es posible que el aumento de la actividad no sea posible para todos. "Sin embargo, una semana de seguimiento puede no reflejar cambios en la actividad a lo largo del tiempo, y el diseño del estudio observacional limita la determinación directa de la causalidad", aclaran.