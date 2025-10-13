Así son los gimnasios más populares de Valencia en 2025: modernos, completos y llenos de ambiente

Practicar deporte es algo importante para nuestra salud. No importa cuándo comiences o retomes su práctica; siempre es un buen momento para ponerse en marcha y dar el primer paso. Sin embargo, el dónde sí que importa, ya que no es lo mismo acudir a un centro genérico que a otro con profesionales en ciertas disciplinas que a ti te interesen. Partiendo de esta situación, en este contenido, te vamos a presentar una selección con los mejores gimnasios de Valencia, todos caracterizados por su gran servicio.

A la hora de elegir gimnasio, siempre nos hacemos algunas de estas preguntas. ¿Con qué tipo de máquinas cuenta el centro? ¿Qué servicios y actividades ofrece? ¿Hay promociones o precios especiales? El objetivo de este artículo es guiarte para seleccionar la mejor opción y, con la encuesta que vas a encontrar al final, podrás ayudar a otras personas.

En este artículo encontrarás gimnasios de Valencia con entrenamientos personalizados y clases variadas. / SD

Los mejores gimnasios de Valencia en 2025 según los usuarios

Antes de empezar a enumerar los mejores gimnasios de Valencia, vamos a aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, la lista está compuesta por seis centros deportivos que se sitúan en distintos sitios de la ciudad. Cada uno responde a numerosas necesidades, ya que algunos se especializan en determinadas disciplinas.

Por otro lado, indicar también que el orden en el que aparecen no influye en su calificación. Es decir, el sexto de la lista es igual de bueno y cumple con los mismos estándares de calidad que el primero.

Atalanta

Fue el primer gimnasio en abrir sus puertas en Valencia, en el año 1982, y hoy es uno de los referentes en la ciudad. Estamos hablando de Atalanta, cuyo centro Atalanta Sport Club Spa Ronda es uno de los mayores centros deportivos de toda Europa, con 17.000 metros.

Cada gimnasio de Valencia ofrece distintos servicios y especialidades / SD

En los centros de Atalanta podrás acceder a la piscina y al spa, practicar pádel y disfrutar de muchas otras actividades. Boxing, clases para embarazadas, fitness y entrenamiento personal son solo algunas de ellas. Además, hay planes dirigidos exclusivamente a niños, como natación, matronatación y actividades extraescolares.

Horario Lunes a viernes: 7 a 23 horas. Sábado y domingo: 9:30 a 20:30 horas.

Anytime Fitness

Es uno de los gimnasios más populares en Valencia y su distintivo principal es su equipo profesional. El centro está conformado por coaches, entrenadores personales que diseñan una serie de actividades exclusivas para cada uno de los clientes. En este sentido, podrás ponerte en contacto con ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de la aplicación del gimnasio.

Los entrenamientos de todos estos gimnasios de Valencia están dirigidos por profesionales del fitness. / SD

Este gimnasio de Valencia cuenta con circuito de máquinas, peso libre y rack multifunción. Además, dispone de gomas elásticas, pelotas medicinales y fitball para entrenamiento funcional. En cuanto a actividad cardiovascular, podrás hacer uso de elípticas, cintas de correr y bicicletas, además de los servicios de entrenamiento personal y coaching disponibles. Respecto a este último punto, destacar que hay asesoramiento de fitness y entrenamiento personal individualizado y grupal.

Horario Lunes a viernes: 9 a 21 horas. Sábado: 10 a 13 horas.

L’Orange Bleue

El tercero de los gimnasios en Valencia que queremos recomendar es el L’Orange Bleue, donde se pueden practicar distintas actividades guiadas por profesionales. Una de las clases más convocantes es la de GAP (glúteos, abdominales y piernas), en la que se realizan distintos ejercicios para fortalecer cada una de estas zonas.

GIMNASIOS VALENCIA 5 / SD

Otras actividades interesantes en este centro son Cardio Training, Boxeo, Functional Training, Relajación, Baile, Step e Indoor Biking, entre otras. Además, tendrás a tu alcance un espacio dirigido pura y exclusivamente a trabajar la musculacióncon un completo equipo de máquinas y material a tu disposición.

Horario Lunes a domingo: 6 a 23 horas.

Synergym

Este gimnasio no tiene permanencia y tiene todo incluido.Fusiona siete modelos de entrenamiento en un mismo centro para que puedas potenciar aún más tu entreno. Entre ellos, destaca cross, actividad basada en entrenamientos de alta intensidad, y uppercut, que suma artes marciales y material funcional.

Estos son los mejores gimnasios de Valencia / SD

Por su parte, la zona cardio está equipada con maquinaria de alta gama y adaptada a tus necesidades, mientras que el espacio para entrenar fuerza cuenta con numerosas máquinas y peso libre. También encontramos un espacio functional y otro agility, con actividades dirigidas dentro de Beat Programs, como Rumble, Boomba y Flow. Por último, resaltar la zona speed, un espacio reservado al Indoor Cycling.

Horario Lunes a viernes: 6 a 23 horas. Sábado: 9 a 18 horas. Domingo y festivos: 9 a 14 horas.

Time Fitness

En Time Fitness ofrecen clases dirigidas, coaching, entrenamiento personalizado, quiromasaje y otras terapias. Además, podrás probar alguna de sus clases, tales como las de flexibilidad y estiramiento, la de movimiento y coordinación, pilates y GAP. También hay entrenamientos funcionales y de alta intensidad.

Algunos gimnasios de Valencia ofrecen promociones y descuentos especiales todos los meses. / SD

Otra de las opciones interesantes de este centro es el alquiler de espacios. Si eres un profesional certificado y estás en la búsqueda de un espacio para entrenar, puedes alquilar la sala fitness. También están disponibles los gabinetes u oficinas para nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos y médicos deportivos, además de la sala polivalente pensada para realizar actividades colectivas, como pilates, yoga y baile, entre otras.

Horario Lunes a viernes: 7 a 22 horas. Sábado, domingo y festivos: 9 a 15 horas.

Basic-Fit

El último de los centros que queremos compartir contigo es Basic-Fit. Si estás buscando un gimnasio completo en cuanto a máquinas y que, además, cuente con clases, éste es el sitio adecuado. Además de la variedad de servicios que ofrece en cada uno de sus centros, este gimnasio pone a disposición de sus clientes entrenamientos virtuales. Esta modalidad de entrenamiento es perfecta para compensar los entrenos y las clases en el gimnasio, desde la comodidad de tu casa.

Todos los gimnasios en Valencia seleccionados, cuentan con numerosas máquinas y espacios para entrenar. / SD

Al tratarse de una cadena de gimnasios, puedes contratar un plan que te permita acceder a los más de 1.200 centros en España, Países Bajos, Bélgica, Francia y Luxemburgo. Además, en cada gimnasio contarás con grandes paneles donde encontrarás información y una báscula para medir tu progreso.

Horario Lunes a viernes: 7 a 22.30 horas. Sábado, domingo y festivos: 9 a 16 horas.

Déjanos tu opinión: ¿Cuál es el mejor gimnasio de Valencia?

Tras el análisis que hemos realizado de cada uno de estos seis gyms, esperemos que puedas escoger el que mejor se adapte a ti. Si ya has probado alguno de ellos, te invitamos a votar en la siguiente encuesta para ayudar a otras personas que están entre uno u otro gimnasio.