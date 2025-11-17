Estudio de la pisada: mejorar la salud de los deportistas a través de los pies
La pisada no solo influye en los pies, sino también en otras zonas clave del cuerpo, como las rodillas, las caderas o la espalda
Cuando pensamos en cuidar nuestra salud a través del deporte, a menudo olvidamos una parte fundamental del cuerpo: los pies, y más concretamente, la forma en la que pisamos. La pisada es la base de cualquier actividad física, y prestarle atención puede marcar una gran diferencia en nuestra salud a medio y largo plazo.
Porque la pisada no solo influye en los pies, sino también en otras zonas clave del cuerpo, como las rodillas, las caderas o la espalda. “Es lo que nos equilibra y nos aporta estabilidad y fuerza en cada paso que damos”, explica Carlos Castellanos Sales, podólogo deportivo y especialista en biomecánica en IMEDUCV.
Un estudio de la pisada completo
El estudio de la pisada que realiza el servicio de podología de IMEDUCV se basa en un análisis biomecánico estático y dinámico del miembro inferior. El proceso consta de varias fases:
“La primera es un análisis diagnóstico en base al servicio de traumatología de IMEDo al diagnóstico previo del paciente. Realizamos una valoración ecográfica para corroborar resultados y conocer en qué estado se encuentra”, detalla Castellanos.
Después, se lleva a cabo una evaluación del rango de movimiento y un análisis de presiones mediante una plataforma sensorizada que permite identificar puntos de máxima carga. “Así podemos ver si el paciente apoya más peso en una pierna que en otra y cómo se comporta su centro de masas durante la marcha o la carrera”.
Posteriormente se analiza la pisada en movimiento: caminar o correr, en función del perfil del paciente. “En deportistas, este análisis nos ayuda a determinar qué tipo de zapatilla es la más adecuada; en personas con un enfoque más cotidiano, evaluamos la marcha descalzo y calzado”, añade.
Tratamiento y seguimiento personalizado
A partir de los resultados, se diseña un tratamiento ortésico personalizado cuando es necesario. En otras palabras, unas plantillas específicas. “Es un proceso artesanal que realizamos en base a los parámetros detectados. Además, aplicamos una técnica de adaptación en directo que nos permite entregar las plantillas el mismo día”, explica el podólogo.
El tratamiento se complementa con revisiones periódicas y recomendaciones sobre calzado y hábitos diarios, con el objetivo de mejorar la salud global del paciente a través de sus pies y aliviar o eliminar las molestias derivadas de una mala pisada.
