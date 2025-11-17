Estudio de la pisada: mejorar la salud de los deportistas a través de los pies

Cuando pensamos en cuidar nuestra salud a través del deporte, a menudo olvidamos una parte fundamental del cuerpo: los pies, y más concretamente, la forma en la que pisamos. La pisada es la base de cualquier actividad física, y prestarle atención puede marcar una gran diferencia en nuestra salud a medio y largo plazo.

Porque la pisada no solo influye en los pies, sino también en otras zonas clave del cuerpo, como las rodillas, las caderas o la espalda. “Es lo que nos equilibra y nos aporta estabilidad y fuerza en cada paso que damos”, explica Carlos Castellanos Sales, podólogo deportivo y especialista en biomecánica en IMEDUCV.

Carlos Castellanos Sales, podólogo deportivo y especialista en biomecánica en IMEDUCV / IMED

Un estudio de la pisada completo

El estudio de la pisada que realiza el servicio de podología de IMEDUCV se basa en un análisis biomecánico estático y dinámico del miembro inferior. El proceso consta de varias fases:

“La primera es un análisis diagnóstico en base al servicio de traumatología de IMEDo al diagnóstico previo del paciente. Realizamos una valoración ecográfica para corroborar resultados y conocer en qué estado se encuentra”, detalla Castellanos.

Estudio de la pisada / IMED

Después, se lleva a cabo una evaluación del rango de movimiento y un análisis de presiones mediante una plataforma sensorizada que permite identificar puntos de máxima carga. “Así podemos ver si el paciente apoya más peso en una pierna que en otra y cómo se comporta su centro de masas durante la marcha o la carrera”.

Posteriormente se analiza la pisada en movimiento: caminar o correr, en función del perfil del paciente. “En deportistas, este análisis nos ayuda a determinar qué tipo de zapatilla es la más adecuada; en personas con un enfoque más cotidiano, evaluamos la marcha descalzo y calzado”, añade.

Tratamiento y seguimiento personalizado

A partir de los resultados, se diseña un tratamiento ortésico personalizado cuando es necesario. En otras palabras, unas plantillas específicas. “Es un proceso artesanal que realizamos en base a los parámetros detectados. Además, aplicamos una técnica de adaptación en directo que nos permite entregar las plantillas el mismo día”, explica el podólogo.

Fachada del IMED UCV / IMED

El tratamiento se complementa con revisiones periódicas y recomendaciones sobre calzado y hábitos diarios, con el objetivo de mejorar la salud global del paciente a través de sus pies y aliviar o eliminar las molestias derivadas de una mala pisada.