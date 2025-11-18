Estos son los alimentos que pueden ayudarte a tratar y aliviar los síntomas de la gripe
Con los virus respiratorios al alza en las últimas semanas, estos consejos te ayudarán a volver a la normalidad de forma rápida y sencilla
Llega el frío y con él los refriados y la gripe. ¿Qué podemos hacer para combatir los síntomas? La alimentación, una vez más, puede ser tu gran aliada. El frío ambiental, estar baja de defensas (muchas veces debido a una mala alimentación), el estrés o la falta de descanso favorecen la aparición de gripes y resfriados. Está demostrado que la alimentación es un escudo frente a infecciones respiratorias. Los siguientes alimentos ayudan a combatir síntomas como la tos y los estornudos y fortalecen el sistema inmunitario, manteniendo a raya gripes y resfriados.
Con el objetivo de prevenir la gripe y otros virus respiratorios, los especialistas recomiendan seguir una alimentación equilibrada y saludable. Y si nos contagiamos, también.Los alimentos compuestos por un alto contenido en nutrientes, que sean de buena calidad y fácil digestión, contribuyen a mantener un sistema inmunitario fuerte y sano.
¿Qué alimentos son los mejores?
- Ajo: es un alimento antibacteriano que contiene propiedades antitusivas, expectorantes y mucolíticas, ideales para combatir un resfriado. También está compuesto por alicina, un antiséptico que reduce las infecciones y minimiza la congestión nasal.
- Calabaza: rica en betacarotenos (pigmentos orgánicos que se transforman en vitamina A cuando son absorbidos por el organismo), sus nutrientes aumentan las defensas y protegen ante los virus. En caso de alergia se puede sustituir sin problema por la zanahoria, pues sus beneficios son muy similares.
- Cebolla: una de sus propiedades principales es la quercetina, un antibiótico natural que actúa como antiinflamatorio y antioxidante. Además, al tratarse de un remedio expectorante, diluye la mucosa.
- Huevo: aporta minerales como el zinc o el selenio que refuerzan el sistema inmunológico. Es recomendable consumir al menos 2 ó 3 por semana para no carecer de sus nutrientes, ya que esa falta intensificaría las posibilidades de contraer un resfriado.
- Jengibre: suaviza los signos de congestión limpiando el tubo respiratorio y deshaciendo las flemas gracias a sus propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacterianas. Añadiendo miel y limón se puede obtener una infusión muy beneficiosa para luchar contra la gripe.
- Kiwi: gracias a sus propiedades antioxidantes es capaz de prevenir infecciones y, dado su alto nivel de vitamina C (el doble que el de una naranja), favorece la absorción de hierro, lo que refuerza el sistema inmune.
Por otra parte, si cuando estás resfriado no tienes hambre, durante los dos primeros días no hace falta que comas muchos alimentos sólidos, pero sí líquidos como zumos caseros, purés o sopas. Y es fundamental que bebas la cantidad suficiente de líquidos (entre 8 y 10 vasos de agua) para facilitar la eliminación de moco e hidratar las mucosas.
Enfrentarse una gripe es un desafío, pero con la elección adecuada de nutrientes se puede ayudar al organismo a luchar contra la infección y acelerar la recuperación. Mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para apoyar el sistema inmunológico. Estos alimentos no solo alivian los síntomas del resfriado, sino que también brindan el soporte nutricional necesario para una recuperación más rápida.
Otros consejos para combatir la gripe
- Usa mascarilla: Sus resultados frente a los contagios de enfermedades respiratorias han sido espectaculares. Además, como estamos acostumbrados a llevarlas, seguir utilizándolas aunque sea para la gripe es sencillo. Por supuesto, a la hora de elegir lo mejor es optar por lasFPP2. Porque cuentan con cinco capas de filtración y son las que mejor nos mantendrán a salvo de los virus respiratorios.
- Purificadores de aire: Gracias a ellos se puede disfrutar de aire limpio. Es apto para alérgicos que sufren congestión nasal, estornudos o picazón en los ojos. También es apto para asmáticos.
- Humificador: El aumento de la humedad es beneficioso para aliviar los síntomas respiratorios en casos de asma y alergia. No es un aparato que solo sea útil en el invierno, para evitar la sequedad que producen las calefacciones. En primavera o en otoño es muy útil para ayudar a limpiar el ambienta y reducir el efecto de los virus respiratorios.
