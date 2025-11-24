Frena los primeros resfriados con este superalimento... y además te ayuda a adelgazar

Primeros días de frío y primeros resfriados, ¿es tú caso? Los constantes cambios de tiempo no ayudan, y los virus proliferan y provocan infecciones comunes. La nariz y la garganta son los principales damnificados de los catarros, que únicamente curan con el paso de los días. Hay medicamentos que alivian los síntomas, pero también muchos remedios naturales que, con el paso de los años y los siglos, han demostrado su efectividad. Es más, mitigan los síntomas, pero también previenen los contagios. Es el caso de este superalimento, que lleva miles de años usándose como hierba medicinal y está al alcance de todos.

Se trata del jengibre. Se ha convertido en uno de los superalimentos más valorados en los últimos años, y no es difícil entender por qué. Esta raíz originaria del sudeste asiático no solo es apreciada por su sabor picante y exótico, sino también por sus múltiples propiedades medicinales. Especialmente, destaca por su capacidad para frenar en seco los resfriados, actuar como un potente aliado en la pérdida de peso y fortalecer el sistema inmunológico. Si quieres saber cómo el jengibre puede ayudarte a combatir los cambios de tiempo, prevenir resfriados y mantener una buena salud, sigue leyendo.

¿Cómo el jengibre combate los resfriados?

El jengibre ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades terapéuticas, especialmente en Asia y la India. Uno de sus principales beneficios es su capacidad para aliviar los síntomas de los resfriados y gripes, gracias a sus compuestos activos como el gingerol y el shogaol. Estas sustancias son conocidas por tener un efecto antiinflamatorio, antiviral y antioxidante, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones virales.

Propiedades antivirales y antiinflamatorias del jengibre. / SD

Cuando se siente el primer síntoma de un resfriado, como dolor de garganta o congestión nasal, el jengibre puede actuar como una barrera protectora, deteniendo el progreso de la enfermedad. El gingerol, el principal compuesto activo de la raíz de jengibre, tiene propiedades antivirales que impiden que los virus se reproduzcan y se propaguen en el cuerpo. Además, este compuesto actúa como un potente antiinflamatorio, lo que ayuda a reducir la hinchazón de la garganta y aliviar el dolor.

Por si fuera poco, el jengibre también es un excelente expectorante natural. Si ya has contraído un resfriado y tienes mucosidad acumulada, el consumo de jengibre en té o infusiones ayuda a descomponer el moco, facilitando su expulsión y aliviando la congestión. También es eficaz para reducir la fiebre y aliviar dolores corporales, síntomas comunes asociados a resfriados y gripes.

El aliado perfecto en la pérdida de peso

Además de ser un excelente remedio contra los resfriados, el jengibre es conocido por su capacidad para ayudar en la pérdida de peso. El jengibre tiene un efecto termogénico en el cuerpo, lo que significa que aumenta la temperatura corporal y acelera el metabolismo. Al consumir jengibre, el cuerpo quema más calorías, incluso en reposo, lo que favorece la pérdida de peso. También es conocido por su capacidad para reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad. Consumirlo antes de las comidas puede ayudarte a comer menos y evitar los antojos de alimentos poco saludable. Además, una buena digestión es clave para adelgazar, y el jengibre es un excelente digestivo. Ayuda a mejorar el tránsito intestinal, previniendo problemas como el estreñimiento, la hinchazón y la retención de líquidos, lo que también contribuye a una reducción de peso efectiva.