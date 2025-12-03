Los suplementos de jugo de pepinillos, una opción contra los calambres

La nutricionista deportiva Marianela Fernández D'Eboli, miembro del Grupo de Especialización de Nutrición Deportiva de la Academia Española, ha participado en una jornada de la Universidad Católica de Valencia (UCV) en la que ha subrayado la importancia de la estrategia alimentaria en pruebas de larga distancia como el Maratón de Valencia, que se celebra este domingo 7 de diciembre, en la que se ha referido al auge de los suplementos basados en el jugo de pepinillos para combatir los calambres, "cuya evidencia se considera de nivel b, es decir, prometedora, pero aún insuficiente para recomendar su uso generalizado".

Fernández ha explicado el papel esencial del nutricionista en todas las fases de la competición —antes, durante y después del esfuerzo— y ha recordado que, en los días previos a un maratón, el objetivo es llegar a la salida con los depósitos de glucógeno "llenos", pero sin comprometer la digestión. Para lograrlo, ha recomendado una dieta rica en hidratos de carbono y baja en grasas y fibra, así como limitar azúcares fermentables (como fructosa o lactosa), que pueden provocar molestias gastrointestinales.

La nutricionista deportiva Marianela Fernández D'Eboli, miembro del Grupo de Especialización de Nutrición Deportiva de la Academia Española. / UCV

La ponente, con más de diez años de experiencia en nutrición aplicada a deportes de resistencia, ha aconsejado consumir en estos días alimentos como pasta y arroz refinados, carnes magras, pescados blancos, cremas de verduras suaves, fruta sin piel y lácteos sin lactosa.

Durante la carrera: hidratos y sodio como pilares

Durante el maratón, Fernández ha recordado que el organismo no dispone de glucógeno suficiente para sostener un esfuerzo tan prolongado, por lo que es imprescindible aportar hidratos de carbono de forma regular mediante geles, gominolas o bebidas isotónicas. La recomendación oscila entre 30 y 90 gramos de hidratos de carbono por hora, según el nivel del deportista y la duración del esfuerzo. Así, "si en los días previos se ha realizado una buena carga de carbohidratos, la primera hora de carrera no exige tanta reposición. Sin embargo, a partir de ahí sí debe comenzar el aporte energético: alrededor de 30 gramos por hora tras el primer tramo, aumentando progresivamente hasta 60 gramos y, en corredores que pasan muchas horas en carrera y lo han entrenado, incluso hasta 90 gramos por hora en el último tercio".

El segundo pilar es el sodio, fundamental para evitar calambres y desequilibrios electrolíticos. Puede incorporarse a través de bebidas isotónicas o sales minerales, pero su ingesta debe ajustarse a la cantidad de líquido consumida. "El sodio necesita agua para absorberse; si no, no cumple su función", ha advertido. También ha alertado sobre un consumo descontrolado de productos con sodio —geles, bebidas isotónicas y cápsulas— que puede derivar en un exceso. Fernández ha insistido en que tanto las cantidades de carbohidratos como la tolerancia digestiva y la estrategia de hidratación deben entrenarse previamente en las tiradas largas.

En cuanto a la fase de recuperación, la nutricionista ha señalado que es necesaria "una bebida hipertónica, con mayor concentración de sales que una isotónica, que aporte también carbohidratos y proteínas para restaurar el glucógeno y los tejidos musculares". Aunque esta etapa es aún más relevante en deportes con competiciones frecuentes, ha recordado que incluso en corredores amateurs una buena reposición acelera la recuperación.

Carlos Ferrando, nutricionista del Valencia CF: "Los suplementos deben ser el último recurso"

La jornada ha contado también con la participación de Carlos Ferrando, nutricionista del Valencia CF, quien ha explicado cómo el deporte profesional ha evolucionado en la última década gracias a nuevas métricas y herramientas que optimizan la adherencia a los planes nutricionales.

Carlos Ferrando, nutricionista del Valencia CF. / UCV

Ferrando ha repasado las pautas clave de la nutrición deportiva actual: hidratación, timing nutricional según las cargas de entrenamiento, priorización de carbohidratos, adecuada distribución de proteínas y grasas, y uso correcto de la suplementación. Asimismo, ha desmontado falsos mitos todavía presentes, lamentando que "persisten creencias infundadas sobre los carbohidratos, el papel de las proteínas o supuestos efectos dañinos de la creatina", suplemento que ha calificado como "seguro y con una de las mayores evidencias científicas disponibles".

También ha advertido que "uno de los errores más comunes es otorgar demasiada importancia a los suplementos, cuando deberían ser siempre el último recurso, tras establecer unas bases alimentarias sólidas".

Riesgos del uso de inteligencia artificial para elaborar dietas

Uno de los temas que más interés ha generado entre los estudiantes ha sido el uso de herramientas de inteligencia artificial para diseñar dietas. Ferrando ha advertido de que esta práctica puede ser peligrosa si no se sabe filtrar la información. Ha explicado que él mismo ha comprobado que la IA tiende a confirmar los sesgos del usuario y, en ocasiones, cita estudios incorrectos o irrelevantes. "Si ya un profesional puede tener dificultades para evaluar esa información, una persona sin formación lo tiene aún más complicado", ha señalado.

Este aspecto lo ha abordado igualmente Álvaro Domínguez, nutricionista del Valencia Basket, quien ha animado a los estudiantes a confiar en su profesión y ha subrayado que los nutricionistas desempeñan un papel clave tanto en el rendimiento deportivo como en la salud general de cualquier persona. En este sentido, ha alertado sobre la falsa sensación de que "cualquiera puede diseñar una dieta sin apoyo profesional" debido al auge de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Álvaro Domínguez, nutricionista del Valencia Basket. / UCV

Ha calificado esta tendencia como "peligrosísima" y ha asegurado que en consulta ha escuchado "auténticas barbaridades de jóvenes que han seguido planes alimentarios creados por IA, a menudo con calorías o pautas totalmente inadecuadas para sus objetivos o estado físico".

"Muchos jóvenes creen que la inteligencia artificial puede resolver cualquier cosa, desde un entrenamiento hasta un problema doméstico. En nutrición, esta confianza excesiva ha llevado a dietas restrictivas, cambios bruscos de peso o rutinas incompatibles con su bienestar, que finalmente han derivado en problemas que requieren intervención profesional", ha concluido.