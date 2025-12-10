La dieta del arroz: pierde peso en una semana para decir adiós a la barriga antes de Navidad

La dieta del arroz permite perder peso rápidamente gracias a las propiedades bien conocidas de este alimento, muy presente siempre en los menús más comunes y en cualquier tipo de dieta. Los planes para adelgazar que tengan resultados a corto plazo son las más demandados para acabar y empezar el año con nuevos propósitos. Ideas para ayudarnos a bajar de peso en pocos días pero, eso sí, con algún que otro sacrificio.

Una de esas dietas llamadas 'milagro' es la dieta del arroz, empleada para adelgazar en poco tiempo y lucir un vientre plano. De hecho, comiendo arroz durante 8 días podemos llegar a bajar de 3 a 4 kilos. En este régimen el cuerpo libera el exceso de sal, de agua y elimina las toxinas, mientras aprovecha la fibra de este alimento para normalizar la digestión, mejorar el tránsito intestinal y acelerar el metabolismo. Además el arroz es muy saciante por lo que necesitaremos comer menos para sentirnos llenos.

El arroz es un alimento muy apreciado, incluso fuera de las dietas, tiene propiedades muy beneficiosas, pero hablando de sus propiedades a la hora de perder peso se trata de un alimento desintoxicante, perfecto para ayudarte en una dieta de detox, especialmente cuando necesitas regenerarte. El arroz integral, por ejemplo, es muy rico en fibra, ayuda a la digestión y, en particular, es un excelente aliado contra el estreñimiento. Sin embargo, el arroz blanco hervido, es muy efectivo contra la diarrea gracias a la gran cantidad de almidón que contiene.

Ensalada de arroz con salmón y aguacate. / Shutterstock

Las proteínas del arroz son pobres en toxinas y gluten, y esto lo convierte en un alimento perfecto para las personas con celiaquía así como para aquellos que desean seguir una dieta libre de gluten. En cambio, se sabe que el arroz rojo y el arroz negro son un aliado contra la hipertensión, ayudan a regular la presión arterial y luchan contra el colesterol alto. Ayudan en la digestión y también es un aliado contra contra el colesterol. Además tiene un poderoso efecto purificador. Todas estas propiedades hacen del arroz un ingrediente imprescindible para cualquier dieta.

Dos fases

Esta dieta se divide en dos fases. La primera de ellas es muy restrictiva y comprende la fase de desintoxicación. Requiere un consumo muy bajo de calorías y permite muy pocos alimentos. Solo podrías añadir algunas frutas y verduras e incluye el arroz en desayunos, comidas y cenas. La segunda fase es más flexible, permite introducir más alimentos e ir incluyendo carnes blancas o pescado, así como legumbres y un mayor número de verduras.

El objetivo de la dieta del arroz durante los 3 primeros días es desintoxicar, purificar y drenar. Para ello, lo que se pauta es comer solamente arroz, preferiblemente integral por su contenido en fibra, que se podrá alternar de vez en cuando con cereales. Entonces, tu dieta pasa un desayuno a base leche de arroz y tres tortitas de arroz con mermelada de fruta 100%. Para almorzar, únicamente fruta. En este sentido se recomienda optar por aquellas que sean más diuréticas, como la sandía, la piña, el melón, la naranja, la fresa y la pera y para beber apuesta por el agua y el té verde.

Ya a la hora de comer, lo ideal será un plato de arroz integral hervido con verduras hervidas y queso fresco. A mitad tarde podemos volver a comer algo de fruta, mientras que ya por la noche la propuesta es un risotto con champiñones.

Una vez superada la fase más restrictiva, es momento de ir introduciendo gradualmente carne blanca o pescado y vegetales a medida que pasan los días. Los resultados están asegurados, la dieta funciona porque conseguirás una tripa plana o una pérdida de peso general, también notando una mayor sensación de ligereza y menos fatiga.