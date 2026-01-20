Gemma Mengual da las claves para prevenir lesiones al entrenar

Más del 20% de los españoles practicó running en 2024, seguido de un 19% que jugó a fútbol y un 17,6% que optó por la natación, según el II Barómetro de Hábitos en Deporte en España, elaborado por SPSG Consulting. En paralelo, deportes como el pádel, pilates o el crossfit han crecido considerablemente en los últimos años, convirtiéndose en actividades de moda entre quienes buscan mantenerse activos. Unas cifras que demuestran que en los últimos años, el deporte amateur ha dejado de ser una simple afición para convertirse en un estilo de vida.

Este fenómeno trae beneficios para la salud física y mental, pero también un inevitable aumento de lesiones articulares y musculares. Los especialistas advierten que muchos de estos daños se relacionan con el exceso de carga, la falta de descanso o las expectativas poco realistas. Lo más importante para lograr un mayor rendimiento es cuidar del bienestar integral.

La exnadadora olímpica y medallista mundial Gemma Mengual, embajadora de Vitae Health Innovation, aporta su visión desde su vivencia personal: "El mayor reto no es solo alcanzar el máximo nivel, sino mantener el bienestar físico y mental a lo largo del tiempo. Es fundamental cuidar de uno mismo, escuchar al cuerpo, descansar adecuadamente, mantener hábitos saludables e incorporar suplementos cuando es necesario". "Durante años entrené sin parar, convencida de que el rendimiento dependía solo del esfuerzo. Hoy sé que la recuperación, la energía y la estabilidad emocional son tan importantes como la disciplina", explica Mengual, que desarrolló una carrera deportiva marcada por la exigencia y la excelencia.

Recomendaciones

Gemma Mengual, junto a los expertos del laboratorio del que es embajadora, recomienda 5 pautas esenciales para disfrutar del deporte sin poner en riesgo la salud:

1.- El descanso también es entrenamiento. El cuerpo no progresa durante la sesión de ejercicio, sino cuando descansa. No dormir bien o no planificar días de reposo, favorece la fatiga muscular, altera la regeneración celular y eleva el riesgo de lesiones por sobrecarga.

2.- La importancia de la nutrición celular. Una alimentación equilibrada no siempre cubre las exigencias del deporte regular. En los últimos años, el magnesio se ha convertido en uno de los minerales más valorados entre deportistas y aficionados por su papel esencial en la función muscular, la reducción del cansancio y la prevención de calambres.

3.- Tener en cuenta el cuidado de músculos y articulaciones. Las sobrecargas, contracturas o microtraumatismos son comunes, especialmente en deportes de alto impacto como el running o el crossfit.

4.- Mantener la energía física y mental en equilibrio. El cansancio mental puede ser tan limitante como el físico. Señales como la fatiga, el dolor persistente o la falta de motivación son avisos de que es necesario bajar la intensidad o hacer un descanso. Aprender a reconocerlas es clave para entrenar de forma más segura y efectiva

5.- Trabajar la movilidad. Hacer estiramientos y trabajo de movilidad antes y después de entrenar ayuda a prevenir lesiones, mejora la flexibilidad y favorece la recuperación muscular. Aunque muchos deportistas, especialmente los amateurs, los omiten por falta de tiempo, es esencial para mantener articulaciones y músculos sanos y responder mejor a entrenamientos intensos.

La combinación de nutrición, descanso y complementos de calidad es la base de una práctica deportiva segura y sostenible.