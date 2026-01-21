Alerta sanitaria: Retiran más de seis toneladas de pollo destinado a colegios y hospitales por listeria

El viernes 16 de enero se emitió una alerta sanitaria por la que se ha ordenado la retirada de 6.200 kilos de pollo cocinado. Estos iban destinados a numerosos comedores escolares y hospitalarios, así como a otras empresas de catering. ¿El motivo? Fue detectada una listeria monocytogenes en unas pruebas de laboratorio, lo que levantó la liebre y obligó al USDA a tomar medidas.

Tal y como informó el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS), el retiro responde a un resultado positivo de listeria en un análisis realizado por un laboratorio externo, lo que motivó la notificación inmediata a los distribuidores afectados y la recomendación de retirar el producto de circulación. La empresa origen está situada en el estado de Georgia y el aviso afectó hasta a siete estados.

Por fortuna, estos productos que eran mayoritariamente pechugas de pollo a la parrilla en diferentes formatos de tamaño, no llegaron a supermercados. El brote no ha provocado hasta el momento reporte oficial alguno de casos de enfermedad, pero el FSIS enfatizó la importancia de la vigilancia y la prevención en la cadena de suministro alimentaria.

Síntomas de infección de listeria

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares

Náuseas

Diarrea

Los síntomas pueden comenzar unos días después de haber ingerido alimentos contaminados, pero pueden pasar 30 días o más antes de que comiencen los primeros signos y síntomas de la infección.

