Alerta sanitaria: Retiran más de seis toneladas de pollo destinado a colegios y hospitales por listeria
La medida afecta a proveedores de comidas que abastecen a comedores grandes
El viernes 16 de enero se emitió una alerta sanitaria por la que se ha ordenado la retirada de 6.200 kilos de pollo cocinado. Estos iban destinados a numerosos comedores escolares y hospitalarios, así como a otras empresas de catering. ¿El motivo? Fue detectada una listeria monocytogenes en unas pruebas de laboratorio, lo que levantó la liebre y obligó al USDA a tomar medidas.
Tal y como informó el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS), el retiro responde a un resultado positivo de listeria en un análisis realizado por un laboratorio externo, lo que motivó la notificación inmediata a los distribuidores afectados y la recomendación de retirar el producto de circulación. La empresa origen está situada en el estado de Georgia y el aviso afectó hasta a siete estados.
Por fortuna, estos productos que eran mayoritariamente pechugas de pollo a la parrilla en diferentes formatos de tamaño, no llegaron a supermercados. El brote no ha provocado hasta el momento reporte oficial alguno de casos de enfermedad, pero el FSIS enfatizó la importancia de la vigilancia y la prevención en la cadena de suministro alimentaria.
Síntomas de infección de listeria
- Fiebre
- Escalofríos
- Dolores musculares
- Náuseas
- Diarrea
Los síntomas pueden comenzar unos días después de haber ingerido alimentos contaminados, pero pueden pasar 30 días o más antes de que comiencen los primeros signos y síntomas de la infección.
Si la infección de listeria se extiende hasta tu sistema nervioso, los signos y síntomas pueden incluir:
- Dolor de cabeza
- Rigidez en el cuello
- Confusión o cambios en el nivel de alerta
- Pérdida de equilibrio
- Convulsiones
