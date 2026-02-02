¡Golpe al bolsillo del fumador! Sube el precio del tabaco desde febrero

El tabaco vuelve a apretar las carteras de los fumadores. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 31 de enero la actualización oficial de los precios de venta al público del tabaco en España, y desde ese mismo día ya están en vigor las nuevas tarifas que se aplican en estancos de la Península e Islas Baleares.

Esta revisión periódica responde a ajustes económicos, impuestos y costes de producción y distribución que elevan el precio de cigarrillos, cigarros, picaduras de liar y picaduras de pipa en numerosos productos. Entre las marcas afectadas figuran tanto clásicos como Austin, Elixyr o Maya, además de los recientes ajustes en Lucky Strike o Marlboro aplicados en las últimas semanas.

La medida, que ya se ve reflejada en los estancos, obliga a los consumidores a repasar sus hábitos de compra y a estar atentos a cómo la subida impacta en su economía diaria. Porque, en 2026, fumar cuesta más que nunca… y no solo por los pulmones. Con todo esto, ganarán los que dejen de fumar o lo hagan menos, pero sobre todo Hacienda, que es el gran comisionista.

Un hombre fumando / Europa Press - Archivo

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarrillos - Euros/Cajetilla

Austin Blue. 4,80

Austin Blue 100’s (20). 4,75

Austin Red. 4,80

Austin Red 100’s. 4,75

Austin Red 22 (22). 5,10

Austin Red Originals. 4,70

Austin Silver Superslims. 4,70

Che Red. 5,25

Ducal Blue. 4,85

Ducal Red. 4,85

Ducal Red 100’s. 4,80

Ducal Red 22 (22). 5,10

Elixyr 22 Red (22). 5,25

Elixyr 24 Red. 5,75

Elixyr Blue. 4,95

Elixyr Choice (20). 5,00

Elixyr Red. 4,95

Elixyr Red 100’S. 4,90

Elixyr Red 40s. 9,30

Elixyr X-Line (20). 4,80

Elixyr+ M-Type. 5,00

Elixyr+ M-Type 100’s. 5,10

Esse White (20). 4,80

Maya Original PF. 5,20

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

ALEJANDRO ALFAMBRA

Gran Toro (25). 5,95

Half Corona (25). 4,50

Magnificos (25). 6,15

Petit Toro (25). 4,70

Robusto (25). 4,95

ASHTON

AM n.º 10 Robusto (25). 15,00

AM n.º 20 (25). 14,80

Cabinet Belicoso (25). 15,95

Cabinet n.º 6 (25). 17,50

Cabinet n.º 7 (25). 18,00

Esg n.º 20 Gran Corona (25). 34,00

Esg n.º 21 Robusto (25). 32,00

Symmetry Belicoso (25). 20,50

VSG Belicoso (24). 17,50

VSG Enchament (22). 18,40

VSG Robusto (24). 17,20

VSG Torpedo (24). 20,20

VSG Wizard (37). 20,50

BRUJITO

Serie Oro. Pelo de Oro E.L. (24). 6,65

EL BRUJITO

El Brujito 10.º Aniversario Torito (25). 6,15

El Brujito F7 Toro (25). 4,20

F1 (25). 3,60 F2 (25). 4,55

F3 (25). 5,05 F8 Coronita (50). 2,95

F9 10 Aniversario (25). 6,65

GURKHA

Gurkha Fat Boy 4x60 C(20). 11,00

Gurkha Fat Boy 5x66 C(20). 12,50

Gurkha Heritage Maduro Robusto C(15). 11,80

Gurkha Heritage Maduro Robusto Corto C(15). 8,80

Gurkha Heritage Robusto C(15). 11,80

Gurkha Heritage Robusto Corto C(15). 8,80

VEGAFINA

Vegafina Fusion Edition Coronas Gordas (10). 10,00

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

ALEJANDRO ALFAMBRA

Alejandro Alfambra Serie Clásica 15 Minutos (el envase de 25). 23,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Churchill S. VI (el envase de 10). 26,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica DC S. IX (el envase de 25). 31,25

Alejandro Alfambra Serie Clásica Magnum XIV (el envase de 10). 27,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mareva (el envase de 10). 17,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Churchill S. VI (el envase de 25). 66,25

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Magnum S. XIV (el envase de 25). 63,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Mareva (el envase de 25). 43,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Mini Robustos (el envase de 25). 28,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Mini Torpedo (el envase de 25). 28,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Petit 52 S. XIII (el envase de 25). 48,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Petit 56 S. XII (el envase de 25). 55,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Petit 60 S. XI (el envase de 25). 58,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Robusto Gordo S. VIII (el envase de 25). 67,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Robusto S. V (el envase de 25). 56,25

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo S. VII (el envase de 25). 43,75

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Sublime S. II (el envase de 25). 70,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Toro Gigante S. I (el envase de 25). 70,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Toro S. III (el envase de 25). 60,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Torpedo S. IV (el envase de 25). 60,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mazo Wide Toro (el envase de 25). 57,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Mini Robustos (el envase de 10). 11,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Petit 52 S. XIII (el envase de 10). 19,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Petit 56 S. XII (el envase de 10). 22,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Petit 60 S. XI (el envase de 10). 23,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Robusto Gordo S. VIII (el envase de 10). 27,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Robusto S. V. (el envase de 10). 22,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica S. IX (el envase de 10). 12,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica S.VII (el envase de 10). 17,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Serie XV Don Fernando (el envase de 10). 33,50

Alejandro Alfambra Serie Clásica Sublime S. II (el envase de 10). 28,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Toro Gigante S. I (el envase de 10). 28,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Toro S. III. (el envase de 10). 24,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Torpedo S. IV (el envase de 10). 24,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica Wide Toro (el envase de 10). 23,00

Alejandro Alfambra Serie Clásica XV Don Fernando (el envase de 25). 83,75

Alejandro Alfambra Serie Clásico Grandioso S. X (el envase de 10). 29,50

Alejandro Alfambra Serie Clásico Mazo Grandioso S. X (el envase de 25). 73,75

GURKHA

Gurkha Sampler Packs Toro Nicaragua Blue M (el envase de 6). 59,00

Gurkha Sampler Packs Toro Nicaragua M (el envase de 6). 59,00

Picaduras de liar - Euros/unidad

Maya Original (30 g) IP. 5,65

Maya Virginia (30 g) IP. 5,65

Picaduras de pipa - Euros/unidad

Big Ben (200 g). 13,90

Big Ben Classic Mixture (100 g). 7,00

Harbour Red (150 g). 11,30

Harbour Red (500 g). 37,60

Rattray’s British Collection 7 Old Gowrie (50 g). 17,00

Rattray’s British Collection Bagpiper’s Dream (50 g). 16,00

Rattray’s British Collection Black Mallory Tobacco (50 g). 16,00

Rattray’s British Collection Brown Clunee (50 g). 17,00

Rattray’s British Collection Hal O’ The Wynd (50 g). 17,00

Rattray’s British Collection Marlin Flake (50 g). 17,50

Rattray’s British Collection Red Rapparee Tobacco (50 g). 17,00

Robert McConnell Black Parrot (50 g). 17,50

Robert McConnell Highgate (50 g). 32,00

Robert McConnell Oriental (50 g). 15,50

Robert McConnell Red Virginia (50 g). 16,50

Robert McConnell Scottish Ck (50 g). 17,00

Si no quieres que esta subida de precios del tabaco te afecte a tu economía lo tienes en tus manos: deja de fumar.