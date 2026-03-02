¿Quieres adelgazar? Este tipo de cena puede ayudarte para perder peso rápido y sin efecto rebote

La propia lógica lo dice, para perder peso debes ingerir menos calorías de las que gastas a lo largo del día. Parece fácil pero no lo es tanto. Eso sí, una de las comidas fundamentales a la hora de adelgazar es la cena, es algo que siempre se ha dicho pero que es muy cierto, ya que facilita la digestión para descansar bien y no irte a dormir con calorías vacías que ya no vas a quemar. Pero, ¿cómo controlo las cenas? La verdad es que se puede hacer de una manera muy sencilla: los nuevos relojes inteligentes y las distintas aplicaciones móviles que han salido al mercado en los últimos meses permiten vigilar las calorías que metes en el cuerpo y las que quemas.

Durante el día puedes llevar una correcta alimentación, sana y equilibrada, pero llega la noche y siempre nos apetece algo más calórico o más dulce. Los nutricionistas dicen que la cena es una comida igual que el resto, pero a veces nos cuesta más "controlarnos" y no caer en los alimentos ultraprocesados. Los profesionales insisten en que lo importante es el cómputo global de las calorías que ingieres a lo largo de toda la jornada. Es decir: sólo se puede adelgazar si caes en un déficit calórico.

Pero la importancia de la cena va más allá de la energía que te da esta última comida del día: tienes que controlarla para facilitar la digestión, para descansar bien y para no irte a dormir con calorías vacías que ya no vas a quemar. Entonces ¿qué es lo que tienes que cenar para perder peso? Lo primero que tienes que tener claro es que tienes que olvidarte del alcohol. En este artículo te contamos en su día las bebidas que más engordan. Y entre ellas están tanto el vino como la cerveza. Así que mejor cena con agua. Así restarás calorías que no llevan a ningún sitio. Ojo que tampoco debes introducir en tu último menú del día bebidas azucaradas ni refrescos a no ser que sean de la gama "zero".

Otra clave importante a tener en cuenta es que una cena ligera te permitirá dormir y descansar mejor. Y eso es importante. En este enlace te contamos en su día la importancia de dormir bien para poder afrontar el día con energía y así conseguir perder peso de forma sana y natural. Pero vayamos a lo más tangible. ¿Qué alimentos tienes que meter en esa cena para perder peso? Lo más sencillo es que optes siempre por "real food" y que rechaces los ultraprocesados. Olvidarte de postres prefabricados y optar por fruta para después de cenar (ya sea una pera, una manzana o un plátano), va a conseguir que restes calorías innecesarias. Olvida de una vez el mito de que la fruta por la noche engorda. Y como plato principal opta siempre por verduras. Si puede ser en caldo o en batido. Eso hará que cumplas dos objetivos: cenar de forma sana y, además, cumplir con las cinco piezas de fruta y verdura que tienes que consumir cada día.

Cenar ligero es una de las grandes recomendaciones a la hora de adelgazar. / SD

Otro consejo importante, no te quedes en el sofá después de esa cena. Pasea. Muévete durante unos 15 minutos. Puedes quemar muchas calorías. Recuerda que lo más importante es tener una vida sana y hacer deporte. Así, y con la ayuda de estos pequeños trucos, puedes conseguir el objetivo de perder peso.