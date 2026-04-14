El truco con té de menta que está arrasando para adelgazar

Este truco se ha vuelto viral para adelgazar... y más en plena operación bikini. Son un excelente complemento de las dietas de adelgazamiento. Las infusiones y tés naturales no aportan calorías pero sí son efectivas para quemar grasas y ayudar a hacer la digestión. Normalmente no son muy agradables al gusto, pero hay una que está muy rica. Se trata del té de menta. Refrescante y con un agradable aroma y sabor es la bebida natural ideal para adelgazar. Una idea más para añadir en tu proceso para perder peso.

Entre las propiedades de la menta destaca la de mejorar el flujo de bilis en el aparato digestivo. La bilis es esencial para digerir las grasas. Por esta razón, la menta nos ayudará a adelgazar. Esta planta además desinflama el abdomen y da sensación de saciedad, por lo que consumirás menos alimentos. La menta también efectos relajantes y ayuda a realizar mejor la digestión evitando los gases y la inflación del estómago. Así, si la tomas habitualmente verás como tu barriga cada vez está más plano.

Además, es algo sencillo de preparar. Solo necesitas unas hojas de esta hierba y agua. Lava cuidadosamente las hojas, con 5 será suficiente para una taza, ponlas a hervir con un poco de agua. En cuanto la mezcla llegue a ebullición retira del fuego, ponle una tapa y deja que repose.

Esta bebida natural te ayuda a perder peso y reducir cintura. / SD

¿Cuándo debes tomarla?

Los expertos aseguran que si sus beneficios por tomarla ya son evidentes, si lo haces justo después de comer para que nos ayude a tener una digestión más ligera. En invierno apetece tomarlo calentito pero de cara al verano puedes tomarlo frío y con una gotas de limón. Si eres constante pronto verás los resultados.

Sea cual sea la infusión que tomes para adelgazar debes tener claro que ninguna es milagrosa ni hará que pierdas peso sin más. Los tés adelgazantes solo son efectivos si se combinan con una dieta equilibrada.

Trucos virales para adelgazar que se han hecho populares

No existe un truco mágico. La clave está en la constancia, comer mejor sin obsesionarse, beber más agua, moverse a diario, dormir suficiente y usar ayudas naturales como el té de menta para mejorar la digestión. Sin embargo hay muchos trucos que se han convertido en virales a la hora de perder peso como:

Beber agua antes de comer: Es uno de los más simples y efectivos. Reduce el apetito, ayuda a controlar las porciones y mejora la hidratación

Es uno de los más simples y efectivos. Reduce el apetito, ayuda a controlar las porciones y mejora la hidratación Agua con limón en ayunas: Muy viral en TikTok e Instagram. No quema grasa pero ayuda a hidratarte y empezar el día sin calorías.

El vinagre de manzana es un complemento valioso para aquellos que buscan perder peso de manera natural. / SD