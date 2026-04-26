De la inmunología a la sostenibilidad: qué es el CaixaResearch Institute, el nuevo centro de investigación que ya funciona en Barcelona

El primer centro dedicado íntegramente a la inmunología en España —y uno de los primeros de Europa— es ya una realidad. Y está en Barcelona. CaixaResearch Institute, ubicado a los pies de Collserola, concretamente en el número 46 de la calle Teodor Roviralta —frente al Museu de la Ciència CosmoCaixa—, fue inaugurado este viernes, 24 de abril, cuatro años después de que se presentase oficialmente. Estará a pleno rendimiento a partir de 2033.

CaixaResearch Institute, además de consolidar Catalunya como polo internacional de referencia en investigación, es uno de los mayores retos de la investigación a nivel estatal. Con una inversión de 100 millones de euros, 20.000 metros cuadrados de superficie y con capacidad para 500 investigadores —actualmente trabajan en él más de una decena; esos 500 estarán cuando el centro acabe de desplegarse al 100%—, es el mayor instituto filantrópico de España en investigación de ciencias de la vida. El instituto se ha levantado sobre tres bases principales: situar la inmunología en el centro, potenciar las oportunidades que surgen al conectar disciplinas de investigación biomédica y atraer talento científico.

Vista aeréa del CaixaResearch Institute. / CAIXARESEARCH INSTITUTE

El Comité Científico de la Fundación La Caixa, presidido por Javier Solana, ha desempeñado un papel estratégico en la definición de la visión del CaixaResearch Institute. Además, el instituto cuenta con su propio Consejo Científico, liderado por el oncólogo Josep Tabernero, que le garantiza un avance alineado con los estándares internacionales de excelencia científica en inmunología.

Por qué la inmunología

"El conocimiento del sistema inmune empezó a finales de XIX, pero su desarrollo ha sido muy paulatino. Realmente cuando ha despegado ha sido en las últimas dos décadas, como se puede ver en la cantidad de premios Nobel que han recibido diferentes científicos dedicados a esta disciplina", explica Tabernero, que también es el Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO).

Así, fue a partir del año 2000 cuando se ido conociendo con más profundidad el papel clave que juega el sistema inmune en el organismo. "Se ha visto que las alteraciones del sistema inmune forman parte de todas las enfermedades. No solo de las clásicas, como el cáncer o las infecciosas, sino también de muchas otras, como las neurodegenerativas, los trastornos metabólicos, las alergias o las inflamaciones crónicas", asegura este médico. "Tener un centro solo dedicado a la inmunología de las enfermedades nos ayudará mucho a avanzar en estas patologías. Y, sobre todo, también a prevenirlas", defiende.

Josep Tabernero, miembro del patronato y del Consejo Científico del CaixaResearch Institute. / EPC

El instituto analizará, además, los factores medioambientales que más influyen en el sistema inmune. Por eso otro de sus pilares son las ciencias exposómicas, un campo de estudio emergente y multidisciplinario que investiga la totalidad de las exposiciones ambientales que enfrenta un individuo a lo largo de su vida. Más allá de la genética, este conjunto de exposiciones acumuladas a lo largo de la vida —como el aire, la alimentación, el estrés, los hábitos o las condiciones sociales—, conocido como exposoma, deja una huella continua en el organismo, incluyendo el sistema inmunitario.

Según el director ejecutivo de CaixaResearch Institute, Àngel Font, este centro será "técnicamente preclínico": es decir, no tratará a pacientes. "Sin embargo, cuando haya algún hallazgo, querremos que eso tenga una traslación a la sociedad y hospitales de nuestro entorno [como Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu] podrán usar estas terapias de manera más experimental o ensayos clínicos con sus pacientes", asegura.

Javier Solana, presidente del Comité Científico de la Fundación La Caixa. / EPC

Un edificio sostenible

El diseño de este proyecto, uno de los más ambiciosos de la Fundación La Caixa, ha sido desarrollado por TAC Arquitectes bajo el liderazgo de Eduard Gascón. El edificio se divide en dos módulos: el que se acaba de inaugurar y otro cuya apertura está prevista para una fase posterior del proyecto.

En cuanto a su configuración, el concepto clave son las llamadas "unidades de investigación", entidades concebidas para un funcionamiento independiente, cada una con dos grandes laboratorios que comparten equipamientos técnicos de última generación —maquinaria y zonas de preparación de muestras—. Estas unidades están apoyadas por un amplio espacio de servicios en niveles inferiores, donde se ubican el biobanco y los sistemas de refrigeración y congelación de muestras y tejidos.

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Interior del CaixaResearch Institute. / CAIXARESEARCH INSTITUTE

Todo el edificio prioriza la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente, con una clara apuesta por el uso de energías renovables. Entre las medidas adoptadas destaca la implantación de sondas geotérmicas para la obtención de agua fría y caliente de climatización, paneles fotovoltaicos para producción de energía eléctrica y sistemas de recogida de agua de lluvia para riego y uso interno. Con este conjunto de medidas se logrará un ahorro energético del 38% y una reducción del consumo de agua del 40%. "Se trata de un edificio absolutamente descarbonizado", asegura el arquitecto. Una vez en funcionamiento, operará "solamente con energía de procedencia renovable".