Así es la dieta de Dani Carvajal que le cambió la vida al jugador del Real Madrid

El Real Madrid está de enhorabuena. El conjunto blanco ha certificado el triplete tras conseguir la Supercopa de España, LaLiga y recientemente la Champions League ante el Borussia. Los de Ancelotti tienen un bloque amplio de jugadores que llevan varias temporadas ganando títulos en el Santiago Bernabéu y uno de ellos en Dani Carvajal, que lleva una década defendiendo los intereses del equipo en el verde.

Los primeros años del de Leganés fueron muy buenos, adueñándose de la banda derecha del Real Madrid y de la Selección. Su rendimiento pegó un bajón en la temporada 20-21. Actuaciones más flojas de lo normal y varias lesiones y molestias físicas le fueron pasando factura hasta que dos años después comenzó a recuperar su mejor estado de forma, alcanzado este curso, ya con 32 años. Algo había cambiado en Dani Carvajal y él mismo no dudaba en reconocerlo públicamente: su dieta.

"Era un túnel en el que no veía salida. Comía bien, me cuidaba... y nada", admitía. El lateral estaba perdiendo minutos en el Real Madrid, pero también en la selección donde César Azpilicueta le adelantaba claramente. Carvajal necesitaba una salida, un cambio, por lo que admitió a 'Universo Valdano' que no dudó en "pedir ayuda a un coach nutricionista que me quitó el gluten de mi alimentación. No soy intolerante del todo, pero me produce inflamación en los músculos y es verdad que desde que he dejado de tomarla ha cambiado todo. Todo, todo, todo...".

¿Qué implica la dieta sin gluten?

El gluten es una proteína que generalmente es muy positiva, pero de la que en ocasiones se abusa y se encuentra en el trigo, cebada o centeno principalmente. Vamos, que lo ves a diario en el pan, la pasta, bollería, galletas, cerveza, etc... El jugador tuvo claro que debía cambiar su menú sí o sí, aunque sin necesidad de volverse loco ni pasarse a dietas radicales contraindicadas por expertos.

"Desde la temporada que pasó las lesiones, únicamente he tenido una lesión de diez días en el soleo, que fue cuando vinimos del Mundial, que al final se juntó un poco todo. El Mundial, regreso de vacaciones... me acuerdo que el míster me puso el primer partido y creo no estaba acondicionado todavía del todo como para competir", confesó a Valdano. Dani Carvajal tuvo claro que la dieta que le ha cambiado la vida como jugador del Real Madrid ha pasado por eliminar los productos con gluten y centrarse en tomar más verduras, frutas, arroz, carnes y pescados no procesados, legumbres y lácteos variados bajos en grasas como norma general. El acierto es evidente.