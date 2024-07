Las tres cosas que debes dejar de comer este verano para perder peso sin esfuerzo

El verano es una época ideal para cuidar de nuestra salud y mejorar nuestra alimentación. Si buscas perder peso de manera sencilla y efectiva, debes considerar eliminar ciertos alimentos y bebidas de tu dieta. ¿Sabes de qué alimentos hablamos? La fórmula es sencilla, debes dejar, o evitar al menos, de comer estos alimentos para bajar de peso o no aumentar durante las vacaciones. Bebidas alcohólicas, salsas y aderezos, y alimentos ultraprocesados, son clave para lograr el objetivo.

Adelgazar no tiene por qué ser un proceso complicado. Al eliminar bebidas alcohólicas, salsas y aderezos comerciales, y alimentos ultraprocesados de tu dieta, puedes reducir significativamente tu ingesta de calorías vacías y mejorar tu salud en general. Este verano, toma decisiones conscientes sobre lo que comes y bebes, y verás cómo esos kilos de más comienzan a desaparecer sin esfuerzo. Recuerda que la clave está en elegir alimentos frescos y naturales que nutran tu cuerpo y te mantengan lleno de energía. Haciendo estos cambios simples pero efectivos, no solo perderás peso, sino que también te sentirás más saludable y lleno de vitalidad para disfrutar del verano al máximo.

Bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas son una de las principales fuentes de calorías vacías. El alcohol no solo aporta calorías que no benefician a nuestro organismo, sino que también puede ralentizar el metabolismo y dificultar la quema de grasa. Además, el consumo de alcohol suele estar acompañado de la ingesta de alimentos poco saludables, lo que complica aún más la pérdida de peso. Sin embargo, el verano es más propenso a este tipo de bebidas, ya sea una cervecita de aperito o un vinito por la tarde. Trata de evitar o minimizar su ingesta.

Razones para evitar las bebidas alcohólicas:

Altas en calorías : Una copa de vino contiene aproximadamente 125 calorías, mientras que una cerveza puede tener entre 150 y 200 calorías . Consumir varias bebidas en una noche puede sumar fácilmente cientos de calorías extras.

: Una copa de mientras que una . Consumir varias bebidas en una noche puede sumar fácilmente cientos de calorías extras. Aumento del apetito: El alcohol puede aumentar el apetito y disminuir la fuerza de voluntad, llevándote a comer en exceso.

Cerveza, uno de los clásicos para los aperitivos en verano. / SD

Metabolismo más lento : El hígado prioriza la metabolización del alcohol sobre la quema de grasa, lo que puede ralentizar el proceso de pérdida de peso .

: El hígado prioriza la metabolización del alcohol sobre la quema de grasa, lo que puede Retención de líquidos: El alcohol puede causar deshidratación y retención de líquidos, lo que puede hacer que te sientas hinchado e incómodo.

En lugar de bebidas alcohólicas, opta por agua con limón, infusiones frías, o agua con gas y un toque de frutas frescas. Estas alternativas no solo son refrescantes, sino que también ayudan a mantenerte hidratado y con energía.

Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados son aquellos que han pasado por múltiples procesos industriales y contienen numerosos ingredientes artificiales. Estos alimentos suelen ser altos en calorías, grasas, azúcares y sal, y bajos en nutrientes esenciales. Además, su consumo está relacionado con un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud.

Razones para evitar alimentos ultraprocesados:

Altos en calorías y bajos en nutrientes : Los ultraprocesados están diseñados para ser sabrosos y adictivos, pero carecen de valor nutricional real.

: Los ultraprocesados están diseñados para ser sabrosos y adictivos, pero carecen de valor nutricional real. Contenido de azúcar y grasas : La mayoría de estos alimentos contienen grandes cantidades de azúcares añadidos y grasas trans, que pueden llevar al aumento de peso y problemas metabólicos.

: La mayoría de estos alimentos contienen grandes cantidades de azúcares añadidos y grasas trans, que pueden llevar al aumento de peso y problemas metabólicos. Aditivos químicos : Contienen conservantes, colorantes y otros aditivos químicos que pueden tener efectos negativos en tu salud a largo plazo.

: Contienen conservantes, colorantes y otros aditivos químicos que pueden tener efectos negativos en tu salud a largo plazo. Impacto en la digestión: Los ultraprocesados pueden afectar negativamente la flora intestinal y la digestión, lo que puede dificultar la pérdida de peso.

Para una dieta saludable, enfócate en alimentos frescos y mínimamente procesados. Llena tu plato con frutas y verduras, proteínas magras como pollo o pescado, granos enteros y grasas saludables como las del aguacate y las nueces. Cocinar en casa te permite controlar los ingredientes y asegurarte de que estás comiendo de manera saludable.

Pollo, pavo, carne de res magra y pescado son excelentes fuentes de proteínas. / SD

Salsas y aderezos

Las salsas y aderezos comerciales suelen estar cargados de azúcar, sal y grasas no saludables. Aunque puedan parecer una adición inofensiva a tus comidas, pueden sumar una cantidad significativa de calorías a tu dieta diaria. Además, muchos de estos productos contienen aditivos y conservantes que pueden ser perjudiciales para tu salud.

Razones para evitar salsas y aderezos:

Azúcar oculta: Muchas salsas, como el kétchup y las salsas para ensaladas, contienen altas cantidades de azúcar, lo que contribuye al aumento de peso y problemas metabólicos. Grasas no saludables: Los aderezos cremosos, como el ranch o el César, están hechos con aceites y grasas saturadas que pueden afectar negativamente tu salud cardiovascular. Exceso de sal: El alto contenido de sodio en muchas salsas puede llevar a la retención de líquidos y aumento de la presión arterial. Aditivos y conservantes: Muchos aderezos contienen aditivos y conservantes artificiales que no aportan ningún beneficio nutricional y pueden ser dañinos a largo plazo.

Para darle sabor a tus comidas sin añadir calorías innecesarias, utiliza hierbas frescas, especias, jugo de limón o vinagre balsámico. También puedes preparar tus propias salsas y aderezos en casa utilizando ingredientes naturales y saludables.