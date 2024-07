Un conocido nutricionista desvela cómo debes comer helado para no engordar

¿Te puedes resistir a un buen helado? Con la llegada del verano y la subida de los termómetros, disfrutar de un helado se vuelve uno de los deseos más irresistibles para combatir el calor. Sin embargo, no es bueno abusar de ellos, ya que la mayoría contienen muchas calorías por lo que no nos ayuda demasiado en las rutinas para adelgazar. Perder peso en verano, con vacaciones de por medio, no es una tarea sencilla. Los helados son una de las grandes tentaciones, sin embargo no tienes por qué renunciar a ellos, sólo tiene que saber qué tipo de helados debes comer. ¿Tomas nota?

Un conocido nutricionista, Pablo Ojeda, ha desvelado cómo debes de comer helados de una forma sana: "Hay una técnica sumamente sencilla para hacer helado casero y puedes consumirlo de manera más habitual". El nutricionista ha asegurado que si congelas fruta -concretamente las que "funcionan muy bien" son las moras, los arándanos y plátanos-, y una vez congeladas las mezclas con yogur griego y las trituras, te quedará una textura cremosa parecida a la del helado.

Además, Ojeda ha comentado que le gusta mucho el mousse de chocolate y ha dado una alternativa saludable a este: "Simplemente, plátano congelado, albaricoque o melocotón y le metes cacao puro, y el dulzor de ese melocotón, de ese albaricoque madurito o de ese plátano, al triturarlo te queda una cremita que parece una mousse de chocolate".

¿Qué hace saludable a un helado?

Para que un helado sea considerado saludable, debe cumplir con ciertos criterios. Primero, debe tener un bajo contenido de azúcar y grasas. Los helados comerciales suelen tener una gran cantidad de azúcares añadidos y grasas saturadas, lo que contribuye a su alta carga calórica. En cambio, los helados saludables se elaboran con ingredientes naturales y nutritivos.

Otra característica clave es la inclusión de ingredientes ricos en nutrientes. Los helados saludables a menudo están hechos con frutas frescas, yogur griego, leche de almendras o avena, y otros ingredientes que aportan vitaminas, minerales y fibra.

Para preparar helados saludables, es importante elegir los ingredientes adecuados. Aquí te presentamos algunos de los más utilizados:

Frutas frescas : Las frutas son una excelente base para helados saludables. Fresas, plátanos, mango, y arándanos son opciones populares.

: Las frutas son una excelente base para helados saludables. Fresas, plátanos, mango, y arándanos son opciones populares. Yogur griego : Rico en proteínas y probióticos, el yogur griego es una base cremosa ideal para helados.

: Rico en proteínas y probióticos, el yogur griego es una base cremosa ideal para helados. Leches vegetales : Leche de almendras, leche de coco y leche de avena son alternativas sin lactosa y bajas en calorías.

: Leche de almendras, leche de coco y leche de avena son alternativas sin lactosa y bajas en calorías. Edulcorantes naturales : Miel, sirope de agave y stevia son opciones más saludables que el azúcar refinado.

: Miel, sirope de agave y stevia son opciones más saludables que el azúcar refinado. Aguacate: Añade una textura cremosa y grasas saludables a tus helados.