Muy pocas piernas en este mundo son igual de fuertes o más que las de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en Brasil ha aparecido una modelo que bien puede competir con el astro portugués. Se trata de Anne Lima, una culturista de 34 años que centra sus entrenamientos en trabajar el tren inferior. Lleva catorce años fortaleciendo las piernas.

El volumen de sus cuádriceps y sus glúteos no pasa desapercibido para sus seguidores en las redes sociales, que no dudan en compararla con Cristiano. Inicialmente no se sentía a gusto con la equiparación, pero ha afirmado que ya está acostumbrada a ella. Y es que no son pocos los que encuentran el parecido entre las piernas de la modelo y el jugador del Manchester United.

Esta es su rutina de entrenamientos

Como es lógico las piernas de Lima no han salido de la nada, sino que tienen detrás un trabajo meticuloso e intenso. La brasileña se ejercita cuatro veces por semana en sesiones de dos horas. Estos son los ejercicios que efectúa:

Sentadillas

Peso muerto

Cuádriceps en máquina

Además, Anne Lima presume de que sus piernas son completamente naturales, pues asegura que no consume ningún producto artificial para fortalecerlas. Un trabajo arduo que tiene la recompensa honorífica de ser comparada con el mismísimo Cristiano Ronaldo.