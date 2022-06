El verano ya está aquí y la preocupación de cada año vuelve a nosotros. Con la llegada del calor queremos lucir vientre plano y sentirnos bien, pero también sabemos que Roma no se construye en dos días y todo logro requiere de un esfuerzo.

Lo más sencillo es apuntarse a un gimnasio, pero no todo el mundo tiene el tiempo y el dinero suficientes para ir. Sin embargo no debes preocuparte por eso: tenemos los mejores trucos y ejercicios para ponerte bien en forma en tu casa. Para ello hay que trabajar bien toda la zona central del cuerpo.

Trucos importantes para lucir vientre plano

Por tu salud y por tu apariencia, debes conocer algunos consejos. Aspectos que parecen tan básicos como dormir un mínimo de siete horas diarias, descansar del ejercicio, evitar el estrés y beber un mínimo de dos litros de agua son fundamentales. Estas rutinas fortalecen tu organismo y hacen más efectivos tus entrenamientos.

Es importante que no te frustres con objetivos demasiado ambiciosos que no sean factibles. Si caes en este error puede que los primeros días cumplas lo que te has propuesto, pero a la larga será inviable mantener la rutina y acabarás dejándolo estar. O en el peor de los casos podrías incluso lesionarte, así que debes ser consciente de qué está a tu alcance y qué no.

Los mejores ejercicios para entrenar y adelgazar en casa

A continuación te detallamos algunos de los mejores ejercicios caseros derivados de la plancha. No necesitas más materiales que ropa cómoda y, de forma opcional, una buena esterilla sobre la que trabajar. Lo recomendable es realizar esta rutina de entrenamiento unas tres veces a la semana, con tres series de cada ejercicio y la duración que se acople a tus posibilidades.

La plancha es uno de los ejercicios de fitness más comunes: lo practican desde los aficionados hasta los deportistas de élite. La modalidad básica consiste en apoyar las manos o los antebrazos y los pies en el suelo y mantener completamente rectas la espalda y las piernas. Principalmente trabajarás la zona abdominal, pero hay muchas variantes para que se beneficien diferentes músculos. Hoy te traemos algunas de ellas.

Plancha a perro boca abajo

Plancha con elevación de pierna

Plancha con elevaciones laterales de brazos

Plancha con rotación de cadera

Plancha con salto

Plancha escalador

Plancha lateral con rotación