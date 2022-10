Ha llegado el momento de retomar hábitos y de marcarse nuevas metas para los próximos meses. Ya no hay excusas. La práctica habitual de ejercicio es uno de los retos más frecuentes y uno de los que más nos interesa retomar. No tiene por qué ser una tarea compleja y podemos incorporar el fitness en nuestro día a día de forma que se adapte a nuestro estilo de vida, gustos y necesidades. De hecho, seguir una rutina de fitness no tiene por qué vincularse con momentos puntuales del año, lo mejor es que te acompañe siempre.

El primer paso para alcanzar tus objetivos es hacer que el fitness sea un básico en nuestra vida, incorporarlo a nuestra rutina de la misma forma que comemos o descansamos, y hacerlo de forma que nos aporte diversión, salud y motivación para seguir cumpliendo metas. Cada persona es diferente, y para que tu relación con el fitness sea un éxito, lo más importante es que diseñes un plan a medida para ti. A partir de ahí, será más fácil que consigas el objetivo marcado, ya sea adelgazar o bien seguir una vida saludable. Pero nadie ha dicho que sea algo sencillo, aunque si sigues una serie de pautas, igual te resulta algo menos complicado incorporarlo a tu día a día. Para ello, una de las claves pasa por la motivación. El fitness abre un abanico enorme de posibilidades para todos los gustos, ritmos y niveles. Sentirte motivado/a te ayudará a crear y mantener el hábito, y además hará que disfrutes al máximo de cada sesión. ¿Algunos consejos para mantener la motivación? Prueba a entrenar con amigos, prepárate listas de música que te gusten y te den un extra de energía y combina el fitness con un estilo de vida saludable. Definición en el gimnasio: 5 errores comunes con las pesas y cómo evitarlos Por otra parte, es importante también pensar en positivo. La mente es muy poderosa, por eso es importante trabajar en tus pensamientos y en la forma en la que abordas las tareas del día a día. Si piensas en el ejercicio como una aventura o un plan divertido, en vez de como una obligación o imposición, será mucho más fácil que el fitness se convierta en un hábito casi sin darte cuenta. La clave es escoger ejercicios que te gusten y te motiven, animarte a probar cosas nuevas si sientes que la rutina te aburre y marcarte objetivos realistas pero que te hagan esforzarte y te ayuden a cumplir metas y progresar. Entrenar contribuye a que te sientas mejor física y mentalmete. Esto se debe a que con el ejercicio aumenta la cantidad de endorfinas en nuestra sangre, lo que estimula los circuitos cerebrales relacionados con el placer y da una sensación de felicidad natural. Al mismo tiempo, eliminamos cortisol (la hormona del estrés) y generamos dopamina, lo que nos hace experimentar una sensación muy placentera. Aunque los primeros días puede que se necesite un poco más de fuerza de voluntad para no saltarse ningún entrenamiento, cuanto más practiquemos, más importante será el fitness en nuestra vida. Una vez inicies este reto, debes ser flexible también para conseguir que finalmente forme parte de tu rutina. La disciplina es importante a la hora de crear un hábito y de mejorar nuestro rendimiento, pero no tiene por qué estar reñida con la flexibilidad. Si un día sientes que tienes menos energía o necesitas hacer algo diferente, ¡no pasa nada! No tienes que estar siempre igual. Aprovecha para probar una rutina nueva, una clase colectiva, una sesión de yoga o a trabajar tu flexibilidad. Por otro lado, también es fundamental para lograrlo: la planificación. El tiempo es un bien preciado y, muchas veces, nos da la sensación de que desaparece. Entre las obligaciones de la semana y los planes en días libres y fines de semana puede resultar complicado encontrar el momento adecuado para el fitness. Hemos escuchado muchas veces que es importante planificarse y establecer momentos dedicados a practicar ejercicio, y es así, pero algo muy importante para que tu plan funcione es que esté hecho a medida para ti. ¿Te gusta madrugar? ¿Prefieres ir al gimnasio con algún amigo o amiga? ¿Sabes que los viernes te va a surgir algún plan y vas a dejar de lado el gimnasio? Tus gustos y preferencias son importantes, así que tenlo en cuenta al planificarte y márcate objetivos que supongan un reto para ti pero sean realistas. El superalimento que los nutricionistas obligan a desayunar todos los días para perder peso a partir de los 40 años