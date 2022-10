Los abdominales de David Guetta son uno de los más enviados del planeta. Y además, a sus 54 años, no duda en mostrarlos de forma habitual en sus perfiles en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Todo un ejemplo de que la edad es solo un número y no sirve de excusa. No existe un límite a partir del cual sea imposible ganar masa muscular. Ninguno de esos logros ha generado tantos titulares en su vida como sus marcados abdominales.