El flato es un dolor que aparece en el costado cuando estamos haciendo deporte. Este dolor puede llegar a ser muy intenso y se produce en el diafragma normalmente con la práctica de deporte intenso. El diafragma es el músculo encargado de empujar los pulmones para expulsar el aire en la respiración, y se encuentra entre el abdomen y los pulmones. ¿Te pasa cuando practicas deporte? ¿Sabes cómo evitarlo?

A todos nos ha dado flato alguna vez si estamos practicando deporte, especialmente a corredores, que han tenido que soportar el duro trabajo de correr y de repente empezar a sentir un fuerte dolor molesto a la altura del abdomen. Además este dolor puede ir 'in crescendo' hasta literalmente no permitirte hacer un movimiento más en el entrenamiento. Algo muy molesto que puede arruinarte un buen entrenamiento o incluso una competición. Hay varios motivos por los que se cree que se produce el flato, y uno de ellos es la tensión que se produce cuando practicamos deporte, sobre todo cuando corremos o hacemos alto impacto, ya que los órganos se desplazan hacia abajo y el diafragma se mueve hacia arriba para expulsar el aire de los pulmones.

También se dice que provoca este dolor es la de irritación del peritoneo, que es la membrana que envuelve los órganos del abdomen. Esto suele ocurrir si hemos ingerido alimento o líquido antes de la práctica de deporte, de ahí que siempre se ha dicho que es mejor no llenarse de líquidos antes o durante la práctica deportiva. Otro factor a tener muy en cuenta es llevar una respiración inadecuada mientras practicamos deporte, que esto puede llevarte a sufrir flato, y explicaría por qué tenemos la necesidad de parar esa actividad hasta que de nuevo seamos capaces de seguirla sn este dolor en el abdomen.

¿Cómo evitarlo?

Ya sabemos los motivos por los que puede producirse, pero ¿sabemos cómo evitarlo? Hay unas normas básicas que pueden ayudarte en tu objetivo. Para empezar, al hacer ejercicio físico exigente debes tener un control de la respiración. Todos los expertos, ya sean de la psicología, fitness o nutrición, hacen hincapié en la importancia de saber respirar. Lo ideal es que inhales el aire por la nariz y lo expulses por la boca, pero vaciando por completo ese aire de los pulmones antes de una nueva toma para que el diafragma se relaje.

Es clave también siempre hacer bien la digestión antes de iniciar la práctica deportiva. ¿Has comido antes de ese entrenamiento en el que te ha dado flato? Procura que los alimentos ingeridos previamente no sean demasiado pesados para que así la digestión sea más rápida. Bebe en pequeños sorbos. Es mejor que sean pequeños tragos que grandes cantidades. Y no olvides que hacer un buen calentamiento siempre es aconsejable antes de ponerse a hacer cualquier actividad física. En este caso, no iba a ser menos. Recuerda estirar bien para evitar el flato. Todos estos consejos pueden ser tus grandes aliados para evitar este molesto dolor.