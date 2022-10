Adelgazar es muy duro, no hay duda. Requiere de esfuerzos y los resultados no siempre llegan. Sin embargo, todo es más fácil conociendo los trucos para lucir un vientre plano. Y es que la grasa abdominal cuesta mucho de quitar si no se hacen bien las cosas, pero si sabes lo que debes hacer te resultará mucho más sencillo.

Los expertos han descubierto algunos trucos que allanan el camino. No solo por estética sino también por salud, te recomendamos encarecidamente que los cumplas para decir adiós a esos dichosos michelines.

Beneficios de perder grasa abdominal:

Fortalecer los huesos

Hacerte más feliz

Reducir el riesgo de sufrir cáncer y enfermedades cardiovasculares

Acaba con el estrés

Es cierto que este factor no solo depende de uno mismo, pero también lo es que una persona estresada come más y como consecuencia engorda. Evitar la ansiedad y el estrés tiene numerosos beneficios para la salud y entre ellos está adelgazar. Para conseguirlo debes practicar actividades relajantes como salir a dar un paseo, leer o hacer yoga.

Come alimentos con fibra

No vamos a decirte la típica obviedad de que comas menos calorías de las que gastas: eso no es ningún truco que no sepas. Sin embargo, quizás no hayas puesto tanto énfasis en la importancia de comer alimentos con fibra. Por ejemplo, pan integral. Las mejores frutas en este aspecto son las fresas y otro tipo de frutos rojos y los cítricos. Además, las especias como la cúrcuma y la pimienta también son de ayuda.

Di adiós a beber y fumar

Para presumir hay que sufrir. El alcohol si es de manera ocasional puede tener un pase, pero si se consume regularmente te genera hinchazón. Véase la famosa barriga cervecera. Cuanto menos bebas más se aplanará tu vientre. En cuanto al tabaco vamos a ser mucho más tajantes: está completamente prohibido por este motivo y muchos más.

Haz ejercicio aeróbico

Los trucos que ya te hemos dado suman mucho pero no funcionan si no los acompañamos de actividad física. No te vamos a decir que dejes de hacer ejercicios de musculación, de hecho es recomendable que también los hagas, pero vamos a poner énfasis en los movimientos aeróbicos. Correr, nadar, la bicicleta física o estática y jugar un partido de fútbol o baloncesto son algunas de tus opciones.