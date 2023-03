La pasada edición de Mr. Olympia volvió a encumbrar a Chris Bumstead, más conocido mundialmente como Cbum, como el mejor del mundo en la categoría Classic Physique. El atleta canadiense compartió podium con la gran revelación de la edición: el brasileño Ramón Dino, que quedó segundo y compartió tarima en un posado que puede pasar a la historia.

Más de un mes más tarde de aquella competición, ambos han aparecido juntos entrenando, posando y compartiendo anécdotas sobre la competición. El brasileño es la gran promesa y a su vez la gran amenaza del cetro de campeón de Cbum, pero a pesar de ello la relación entre ambos parece muy buena.

Cbum, pendiente del posing de la gran promesa del culturismo

Tanto es así que en las imágenes que han compartido juntos en redes sociales se puede observar que Cbum prácticamente ha 'apadrinado' a Dino, ayudándole a mejorar su 'posing' ante los jueces, realizándole correcciones posturales.

El canadiense, de hecho, publicó en su Instagram un bonito mensaje: "Puede que no hablemos el mismo idioma, pero el respeto implica comunicación no verbal. No podría estar más agradecido de estar en esta era de Classic Physique".

En la siguiente edición volverán a ser el plato fuerte y mucha gente apuesta por Dino como digno heredero de Cbum en el Olympia.

El canadiense ya lleva cuatro títulos, pero el atleta sudamericano le pisa los talones. Es cierto que no tiene la misma densidad de espalda que Bumstead, cuyos dorsales marcan la diferencia por tamaño y estética, pero también que los brazos -bíceps y antebrazo- de Dino estuvieron en boca de todos.