Cuando te propones adelgazar es normal que te informes en Internet para adquirir nuevos conocimientos sobre alimentación y ejercicio. Probablemente la mayoría de lo que te encuentres será verdad y te ayudará, pero detrás se esconden muchos mitos, algunos de ellos tremendamente extendidos. Hoy te vamos a desmentir algunos de los más frecuentes.

Para empezar hay que dejarlo claro: la base para adelgazar está en comer menos calorías de las que quema tu organismo en un día a día. Matarse a hacer deporte no adelgaza como tal, sino que te ayuda a mantener la masa muscular perdiendo sólo la grasa y a acelerar el metabolismo. De esto y mucho más habla un estudio publicado en The Conversation por Alberto Pérez, Aitor González-Arocha y Laura Garriga.

No, no solo debes hacer cardio

La mentira más clásica sobre adelgazar es que tienes que pasar de los ejercicios de fuerza y hacer solo cardio. Craso error. Hacer ejercicios anaeróbicos es fundamental para mantener músculo (no, no se puede ganar mientras adelgazas) y tener buen metabolismo y de hecho es lo más importante. La cifra de calorías que quemas por salir a correr o hacer bicicleta es muy simbólica y nunca perderás peso si no comes bien, por mucho que te mates a hacer deporte. Otro apunte: si tienes un sobrepeso alto no corras demasiados kilómetros, pues a la larga pueden resentirse las rodillas y los tobillos.

No, el tiempo y el dinero no son excusa

Esto no es un consejo erróneo como el punto anterior sino una excusa barata para no hacer deporte. Si bien con mucho tiempo libre y un gimnasio a tu disposición se puede trabajar más y mejor, hay rutinas rápidas que puedes completar en tu casa usando solamente un par de mancuernas. El ejercicio es bastante democrático.

No, por hacer abdominales o glúteos no eliminas la grasa de esas zonas

Otro error clásico es centrar tu rutina en las zonas en las que más te molesta la grasa, que principalmente suelen ser los abdominales y los glúteos. Centrándote en esas zonas fortalecerás más los mencionados músculos, pero la grasa no se pierde de forma localizada. El cuerpo 'usa' grasa almacenada por todo el cuerpo, ejercites la parte que ejercites.

No, ni el deporte es sólo para jóvenes ni tiene que doler

La visión clásica de jóvenes de menos de 35 años en el gimnasio machacándose no debe hacerte pensar que tú no puedes ser como ellos. El ejercicio es apto y recomendable a todas las edades, de hecho si las personas mayores lo practican (siendo conscientes de que tienen más limitaciones) notarán innumerables beneficios. Por otro lado hay que desmitificar que tenga que dolerte todo para ser efectivo y tener unas buenas agujetas. Es más, si fuerzas en exceso te puedes lesionar. Buscas un cuerpo sano, no el título mundial de culturismo.