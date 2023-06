Los abdominales de David Guetta son uno de los más enviados del planeta. Y además, a sus 54 años, no duda en mostrarlos de forma habitual en sus perfiles en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Todo un ejemplo de que la edad es solo un número y no sirve de excusa. No existe un límite a partir del cual sea imposible ganar masa muscular. Ninguno de esos logros ha generado tantos titulares en su vida como sus marcados abdominales.

El DJ más famoso del mundo lleva más de 20 años produciendo música, llenando pistas y haciendo bailar a la gente. Pero desde la pandemia luce más saludable que nunca. De hecho, en más de una ocasión ha confesado que la muerte de su colega Avicii fue lo que verdaderamente le hizo reaccionar de esos malos hábitos que rodean a las fiestas. "Me di cuenta de que tenía que reorganizar mi vida para permanecer sano", declaró a The Times. Ahora, y a pesar de seguir ligado al mundo de la noche, cuida su estilo de vida, empezando por la alimentación y el ejercicio físico. A la vista está. Los abdominales que debes hacer cada día para conseguir la tableta: ¡No hay truco! ¿Cómo conseguirlos? La primera máxima es que los abdominales se hacen en la cocina. "Tomo proteínas, una pequeña cantidad de carbohidratos tres veces al día, muchas verduras, fruta tres veces al día y absolutamente nada de azúcar. También incorporo a mi dieta muchas grasas saludables de alimentos como aguacate, nueces, salmón, lubina. Y todo, con aceite de oliva", ha aseverado el DJ respecto a la alimentación que lleva. Si solo entrenas y no cuidas tu menú no puedes conseguir unos abdominales tan marcado. Un exceso de grasa taparía al músculo y una mala alimentación o insuficiente no desarrollaría bien la masa muscular. Por eso es básico combinar tanto un entrenamiento enfocado en el objetivo deseado como una dieta acorde para el buen desarrollo de la masa muscular, aclara la entrenadora. Esto implica olvidarse de alimentos procesados y de frituras en los fogones. La alimentación es importante pero también el trabajo en el gimnasio. Resulta obvio su trabajo de fuerza, implicando al core en todos los ejercicios. Para conseguirlo son importantes los entrenamientos de pesas combinados con ejercicios cardiovasculares para poder quemar esa grasa y así lograr que se noten más los músculos. Como presume en Instagram, el tenis es una de las combinaciones perfectas para completar sus tablas de entrenamiento. "Entreno 45 minutos cuatro veces por semana. Hago cardio tres veces por semana y 30 minutos de bicicleta o caminando. Si estoy en Ibiza, incluso nado". asegura. La dieta que utilizó el chef Dani García para adelgazar 6 kilos en 2 semanas