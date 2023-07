El deporte se puede practicar los 365 días del año y en la mayoría de las horas de la jornada. Aunque es fácil buscarse una excusa para omitirlo de tu vida es necesario tanto si necesitas adelgazar como si quieres ganar músculo. La clave para que el ejercicio sea llevadero es elegir actividades variadas en función de cada momento.

En verano no es sano ponerse a correr a 35 grados. Además de lo incómodo que resulta y de los litros de sudor que vas a soltar puedes tener algún problema de salud por el calor. Sin embargo hay deportes que se llevan mucho mejor con las altas temperaturas, donde tienes a elegir cualquiera que puedas practicar en un gimnasio o un recinto interior que disponga de aire acondicionado para que no te ases. O mejor aún, en el agua.

La natación, el deporte ideal para adelgazar en verano

Los más tolerantes al agua fría lo pueden practicar incluso en primavera y en otoño si se secan rápidamente al salir, pero en verano es apto para todos los que tengan una playa o una piscina cerca. Nadar en el mar es totalmente gratis y es una excelente actividad con muchos beneficios y casi ningún riesgo. El requisito es que antes de irte a lo hondo tengas buena práctica.

Las únicas líneas rojas una bandera roja, valga la redundancia, o amarilla. Si es verde puedes alejarte tranquilamente a la zona profunda siempre que te mantengas dentro del perímetro para bañistas que marcan las boyas. Ahí dispones de terreno ilimitado para estar todo el tiempo que quieras sin el oleaje de la orilla y sin más personas que te obstaculicen. En la piscina sí tienes que convivir con los demás, aunque la ventaja es que si es climatizada te sirve en invierno.

Todas las ventajas de practicar esta actividad en la playa o la piscina

Nadar es sencillo y todos pueden aprender. Además es uno de los deportes que más calorías queman y no es aburrido: si te cansas del crol tienes la espalda, la braza y la mariposa. Idóneo para adelgazar y definir en los periodos de altas temperaturas. Y con un riesgo de lesión prácticamente nulo: a diferencia de correr no castiga las articulaciones.

Los músculos también se benefician. Si nadas largas distancias no vas a generar volumen pero sí reforzar la gran mayoría de tu cuerpo. Sobre todo el pecho y la espalda, pero también intervienen las piernas y los brazos, estos últimos los grandes olvidados de la mayoría de actividades de cardio.

Y aún hay más. Los médicos recomiendan este deporte y hay estudios que demuestran que es efectivo contra el asma y los dolores de espalda, entre otras patologías. Además la natación no te hace sudar durante su práctica si te quedas algunos minutos de más en el agua dejando que tu organismo se enfríe antes de salir del mar o la piscina. Y al acabar apenas notarás cansancio si no te has dado una fuerte paliza.