Michelines, lorzas, chichas, agarraderas del amor. Llámalas como quieras.Quitarte la grasa de los laterales de la cintura no es algo sencillo pero si que lo puedes conseguir. Para ello hay una serie de consejos que deben seguir para lograr tu objetivo. No solo es adelgazar, también en cuidar cada parte de tu cuerpo.

A pesar de tener un nivel bajo de grasa corporal, es muy probable que algún área de tu cuerpo se resista a reducir la grasa que allí se acumula. No importa si has entrenado duro, es posible que hayas alcanzado tus objetivos para adelgazar y perder esos kilos de más que te sobran, pero no reducir esos antiestéticos michelines en la cintura. En el hombre, esas zonas están claramente identificadas, ya que suelen darse en la cintura, principalmente en los michelines y en las llamadas “love handles” (o agarraderas del amor, en su traducción al castellano) que nos traen por el camino de la amargura.

Esas lorzas laterales son las primeras en hacer acto de presencia y las últimas en desaparecer porque se agarran a uno de los lugares más complicados para quemar grasa a la hora de perder peso, esculpir tu silueta y tener un cuerpo diez. Parece, por tanto, una misión imposible, y pueden llegar a generan desánimo y frustración a la persona que lo intenta de manera obstinada sin logros visibles, pero todo es posible si trabajas de la forma adecuada.

¿Por qué se acumula y cómo se elimina esa grasa? La respuesta es sencilla y se basa en el gasto energético que hagamos, es decir, lo que comemos por lo que quemamos. Si el cuerpo tiene más energía de la que necesita, nuestro organismo hace acopio del sobrante en caso de una posible escasez y lo acumula en zonas concretas del cuerpo. En cuanto a lo que podemos hacer para librarnos de las odiosas lorzas laterales, además de ir al gimnasio y hacer ejercicio físico, es controlar la alimentación.

La ecuación parece sencilla: Comiendo menos y mejor y gastando más. Es muy importante llevar una dieta equilibrada, basada en el consumo de proteínas de calidad que nutran al músculo. En este sentido, son buenos los huevos, el pescado azul, las verduras y las grasas saludables, como las del salmón o el aguacate. Por el contrario, los alimentos procesados, el alcohol, los refrescos y los zumos envasados deben evitarse a toda costa.

Pero no solo es clave la alimentación, que lo es y mucho. También debes complementarlo con el ejercicio adecuado. Es bueno tener una musculatura abdominal tonificada para que el cuerpo esté fortalecido y nos proteja de posibles lesiones. La combinación perfecta para conseguir el objetivo de perder esa grasa localizada en la cintura es simultanear ejercicios de cardio, como pueden ser correr, nadar o caminar, y trabajo de musculación ya que es un entrenamiento muy efectivo a la hora de perder peso. De hecho, los músculos tienen una importante función metabólica, ya que cuanta más masa muscular se tenga, más calorías se queman.