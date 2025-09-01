Consejos para empezar en el gimnasio y adelgazar después del verano: ejercicios clave y cómo combinarlos

Con la llegada de septiembre y el fin de las vacaciones, muchas personas se plantean un objetivo claro: adelgazar. Empezar en el gimnasio puede parecer una tarea abrumadora, especialmente si llevas tiempo sin entrenar o si nunca lo has hecho. Pero con una buena planificación, constancia y una combinación adecuada de ejercicios, es posible ver resultados en pocas semanas.

Empezar en el gimnasio para adelgazar es un excelente objetivo, pero requiere enfoque, planificación y perseverancia. Combinar ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza, cuidar la alimentación y mantener una rutina constante te permitirá ver cambios reales en tu cuerpo y sentirte mejor física y mentalmente. No esperes a sentirte preparado o a que sea lunes: empieza hoy, aunque sea con pequeños pasos. Cada sesión cuenta y te acerca un poco más a tus metas. ¡Este verano, tú puedes lograrlo!

Antes de lanzarte al entrenamiento, es fundamental establecer un objetivo claro. Si tu prioridad es adelgazar después del verano, deberás centrarte en ejercicios que te ayuden a quemar calorías y mantener masa muscular. La pérdida de grasa se logra mediante un déficit calórico, que se consigue combinando una alimentación equilibrada con ejercicio físico regular.

Entrenamiento cardiovascular para adelgazar

Los ejercicios cardiovasculares son esenciales para acelerar el metabolismo y quemar calorías. Entre los más efectivos están:

Cinta de correr : Ideal para principiantes. Puedes comenzar caminando rápido e ir progresando hasta correr en intervalos.

: Ideal para principiantes. Puedes comenzar caminando rápido e ir progresando hasta correr en intervalos. Bicicleta estática o elíptica : Menos impacto para las articulaciones, pero igual de efectivas para quemar grasa.

: Menos impacto para las articulaciones, pero igual de efectivas para quemar grasa. Clases dirigidas (zumba, spinning, HIIT): Dinámicas y motivadoras. Permiten una alta quema calórica en poco tiempo.

Realiza de 30 a 45 minutos de cardio al menos 3-4 veces por semana. Para maximizar resultados, alterna entre cardio moderado y sesiones de alta intensidad (HIIT).

Entrenamiento de fuerza

Aunque el objetivo principal sea perder peso, el entrenamiento con pesas es clave para adelgazar de forma sostenible. Levantar pesas ayuda a:

Preservar y aumentar la masa muscular , lo que incrementa tu metabolismo basal.

, lo que incrementa tu metabolismo basal. Moldear y tonificar el cuerpo mientras pierdes grasa.

Algunos ejercicios básicos recomendados son:

Sentadillas

Peso muerto

Press de banca

Remo con barra o mancuerna

Zancadas (lunges)

Plancha abdominal

Entrena fuerza 2-4 veces por semana. Puedes dividir tus sesiones por grupos musculares (pierna, torso, core) o hacer rutinas full-body si tienes poco tiempo.

Una mujer realiza ejercicio en un gimnasio. / EP

Cuida tu alimentación: complemento clave para perder peso

El entrenamiento es solo una parte del proceso. Para adelgazar antes del verano, necesitas acompañarlo con una alimentación saludable y control calórico. Algunos consejos básicos son:

Elimina o reduce azúcares añadidos, procesados y alcohol.

Aumenta el consumo de vegetales, frutas, legumbres y proteínas magras (pollo, pescado, huevos, tofu).

Mantente bien hidratado: al menos 2 litros de agua al día .

. Come cada 3-4 horas para mantener la energía y evitar atracones.

Si puedes, acude a un nutricionista deportivo que te diseñe un plan personalizado adaptado a tu ritmo de vida y entrenamiento.