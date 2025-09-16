El ejercicio para vivir más años que es más sano que andar y correr

¿Te has apuntado al gimnasio en septiembre? Hacer deporte es imprescindible. Nos ayuda a adelgazar, sentirnos mejor y estar más fuertes. Por el contrario, el sedentarismo empeora nuestra forma física y está relacionado con numerosas patologías. Así que es imprescindible que el ejercicio forme parte de nuestra vida.

Cada persona tiene su deporte favorito. Todos son buenos, pero unos lo son más que otros. Y cada uno tiene diferentes beneficios para nuestra salud. De hecho la ciencia revela que hay uno muy concreto que aumenta nuestras posibilidades de vivir más años.

Los ejercicios anaeróbicos no solo sirven para sacar músculo

Apuntarte a un gimnasio siempre es recomendable / Pixabay

Un error habitual en el fitness es pensar que hacer pesas es un ejercicio reservado para los más fuertes. De hecho sirve para todos los ámbitos y está muy recomendado. Por ejemplo, cuando queremos adelgazar es mejor combinar los ejercicios aeróbicos como correr, andar o hacer bicicleta con los anaeróbicos para no perder mucha masa muscular.

Además, un estudio de Anals of Internal Medicine confirma que este ejercicio también alarga la vida. Y es que previene enfermedades comunes como las cardiovasculares, la diabetes o las neurodegenerativas. Hacer pesas es más efectivo para este objetivo que correr o andar, pues reduce en un 22% las probabilidades de morir a una edad prematura.

¿Cómo hacer pesas sin ir al gimnasio?

Muchos se desilusionan porque piensan que solo se puede hacer ejercicio anaeróbico pagando un gimnasio. Pero no, esto no es necesario. Este deporte se puede practicar sin salir de casa. En cualquier tienda puedes comprar mancuernas o pesas a precios asequibles y en Internet hay cientos de tablas de ejercicios que te ayudarán y mucho.

De hecho, ni siquiera es necesario tener material: hay ejercicios como las flexiones o los abdominales con los que trabajamos la musculación sin usar pesas. Nos sirve cualquier tipo de entrenamiento que se base en repeticiones de esfuerzos cortos e intensos. Esto incrementa el porcentaje de masa muscular en nuestro organismo y nos hace vivir mucho más. Así que no te lo pienses y prueba suerte.