Sentadillas: ¿Ejercicio completo para adelgazar?

Las sentadillas son uno de los ejercicios más populares y efectivos tanto para principiantes como para expertos en el mundo del fitness. Se destacan por su versatilidad y sus múltiples beneficios para la salud y la condición física, incluyendo el fortalecimiento de las piernas, glúteos y core. Pero, ¿pueden las sentadillas ser el ejercicio ideal para adelgazar? ¿Es suficiente incorporar sentadillas en una rutina sencilla con peso para lograr una pérdida de peso significativa?

Las sentadillas son un ejercicio de tipo compuesto, lo que significa que trabajan múltiples grupos musculares al mismo tiempo. Al realizar una sentadilla correctamente, estás activando principalmente los músculos de las piernas, como los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Además, también implican al core (abdominales y zona lumbar) para estabilizar el cuerpo, y los músculos de la parte superior del cuerpo si añades peso, como mancuernas o una barra.

Este tipo de ejercicio no solo ayuda a aumentar la masa muscular, sino que también puede mejorar la movilidad, la fuerza general y la coordinación. Debido a la cantidad de músculos que se activan al realizar sentadillas, este ejercicio quema una cantidad considerable de calorías, lo que lo convierte en un excelente complemento para un plan de adelgazamiento.

¿Las sentadillas ayudan a adelgazar?

Para responder si las sentadillas son un ejercicio completo para adelgazar, es importante tener en cuenta que la pérdida de peso se logra cuando se crea un déficit calórico, es decir, cuando se queman más calorías de las que consumes. Las sentadillas, como cualquier otro ejercicio, contribuyen a aumentar el gasto calórico. Sin embargo, no son una solución mágica por sí solas.

Dicho esto, las sentadillas son extremadamente efectivas para ayudar a adelgazar porque:

Activan grandes grupos musculares: Como trabajan las piernas y los glúteos, que son algunos de los músculos más grandes del cuerpo, las sentadillas requieren mucha energía para ejecutarse, lo que ayuda a quemar más calorías en comparación con otros ejercicios que solo involucran músculos más pequeños. Aumentan el metabolismo: Al incrementar la masa muscular con ejercicios de resistencia como las sentadillas con peso, el metabolismo basal (la cantidad de calorías que tu cuerpo quema en reposo) también se incrementa. Esto significa que quemarás más calorías incluso cuando no estés haciendo ejercicio. Queman grasa: Las sentadillas con peso, en particular, son excelentes para promover la quema de grasa mientras se preserva o incluso se gana masa muscular. Esto es clave para adelgazar, ya que no solo estás perdiendo peso, sino que estás mejorando la composición corporal. Mejoran la resistencia cardiovascular: Las sentadillas dinámicas, como las variantes con salto o en circuitos de alta intensidad, aumentan el ritmo cardíaco, lo que también contribuye a mejorar la salud cardiovascular y quemar calorías adicionales.

¿Cómo hacer sentadillas con peso?

Incorporar peso en las sentadillas aumenta la intensidad del ejercicio, maximizando los beneficios en términos de quema de calorías y desarrollo muscular. Agregar peso a las sentadillas no solo aumenta la quema calórica, sino que también promueve un crecimiento muscular más efectivo. Esto es importante si deseas adelgazar, ya que una mayor masa muscular te ayudará a quemar más calorías incluso en reposo. Además, las sentadillas con peso mejoran la fuerza general del cuerpo y contribuyen a un físico más tonificado.

Sentadilla con barra

Posición inicial: Coloca la barra en una jaula para sentadillas o rack, ajustada a la altura de tus hombros. Colócate debajo de la barra, apoyándola sobre la parte alta de tu espalda (nunca en el cuello). Mantén los pies separados al ancho de los hombros. Ejecución: Flexiona las rodillas y baja los glúteos hacia el suelo, como si fueras a sentarte en una silla. Mantén la espalda recta y el abdomen contraído. Baja hasta que tus muslos estén paralelos al suelo o un poco más abajo si tienes la movilidad adecuada. Subida: Empuja con los talones para volver a la posición inicial. Asegúrate de mantener el control durante todo el movimiento.

Sentadilla con mancuernas