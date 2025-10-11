Mr. Olympia es la máxima competición de culturismo profesional y se celebra anualmente, para deleite de los crecientes fans de esta modalidad. Es organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) y su último ganador en 2024 fue el inglés Samson Dauda.

Evolución de los premios en Mr. Olympia

Las cifras han ido variando con el paso del tiempo. En los años 60 eran 1.000 dólares los que se llevaba el campeón. Larry Scott fue el primero en levantar el trofeo entre los cachas, haciéndolo en dos ocasiones. Sergio Oliva lo hizo después con un triplete y Arnold Schwarzenegger lo ganó 7 veces (6 de ellas de manera consecutiva).

El actor hizo que Mr. Olympia creciera y ganara popularidad internacional, aunque los estadounidenses Lee Haney y Ronnie Coleman. Para entonces, el premio metálico tenía ya seis dígitos. En 1990 pasó de 55.000 a 100.000 dólares. En 2009 ya lo duplicaba, aumentando a 250.000, 275.000 y 400.000 durante el reinado del también estadounidense Phil Health. Las Vegas era la sede durante casi 20 años y, tras una estancia temporal en Orlando, este 2025 ha regresado a su metiática casa. No todo son casinos y veladas de boxeo.

¿Cuánto es el premio del Mr. Olympia 2025?

Elssbiay revalidó su título de Mr. Olympia en 2021 y se llevó algo más de 345.000 dólares. En 2022, el premio fue para el iraní Hadi Choopan y la cifra rondó los 400.000. El año siguiente aumento hasta los 650.000 dólares en una subida proporcional al seguimiento de la prueba de manera internacional. Ya se sabe, el dinero llama al dinero. Ahora, en 2025, el premio para el ganador de la categoría Open es de 850.000 dólares. Todo un dineral que hace más que doblar lo que ofrecían hace sólo tres años.

Ronnie Coleman y Flex Wheeler esperando el veredicto en la tarima de Mr. Olympia / Redacción SD / SD

Premio para el ganador del Classic Physique

Por otro lado, en la modalidad de Classic Physique no hay mayor carta de presentación que un influencer (12 millones de seguidores en Instagram), el canadiense Chris Bumstead. Eso sí, el premio para esta categoría menor es de 60.000 dólares tras subir un 20% recientemente. Con el tiempo, los premios seguirán subiendo dado que su popularidad va en aumento y, con ello, la repercusión mediática y publicitario.

Chris Bumstead en Mr. Olympia / Instagram

Este domingo 12 de octubre se conocen los campeones de todas las modalidades que acompañan a Mr Olympia como imagen del culturismo mundial.