¿Por qué andar es el mejor cardio para adelgazar?

Caminar es una de las formas de ejercicio más accesibles, seguras y sostenibles que existen. No requiere equipamiento especial, puede realizarse a cualquier edad y tiene un impacto muy bajo en las articulaciones. Por estas razones, muchas personas se preguntan si andar es el mejor cardio para adelgazar. La respuesta es que sí, puede ser una excelente base para la pérdida de grasa, siempre que se haga correctamente y se combine con otros hábitos saludables.

A diferencia de otros ejercicios cardiovasculares más intensos, como correr o hacer HIIT, caminar permite mantenerse activo durante más tiempo sin provocar un exceso de fatiga. Esto favorece la constancia, un factor clave cuando el objetivo es perder peso. Además, andar reduce el estrés, mejora la salud cardiovascular y ayuda a regular el apetito, lo que indirectamente facilita el adelgazamiento.

Desde el punto de vista metabólico, caminar utiliza principalmente las grasas como fuente de energía, sobre todo cuando se realiza a una intensidad moderada y durante periodos prolongados. Por eso, muchas personas consideran que andar es el mejor cardio para quemar grasa, especialmente para quienes están empezando o tienen sobrepeso.

¿Cómo debo andar para adelgazar?

La forma en la que caminas marca una gran diferencia. No es lo mismo dar un paseo relajado que caminar con intención de perder grasa. Si te preguntas cómo debes andar para adelgazar, estos son los aspectos más importantes:

Intensidad adecuada: Para que caminar sea efectivo, debes hacerlo a un ritmo vivo. Esto significa que puedes hablar, pero no cantar. Tu frecuencia cardíaca debe elevarse y notar una ligera dificultad al respirar. Caminar demasiado despacio apenas genera estímulo para la quema de grasa.

Duración suficiente: Lo ideal es caminar entre 45 y 60 minutos , al menos 4 o 5 veces por semana. A partir de los 30 minutos, el cuerpo empieza a utilizar más grasa como combustible, especialmente si mantienes una intensidad constante.

, al menos 4 o 5 veces por semana. A partir de los 30 minutos, el cuerpo empieza a utilizar más grasa como combustible, especialmente si mantienes una intensidad constante. Técnica y postura: Camina erguido, activa el abdomen, mueve los brazos con naturalidad y pisa con firmeza. Una buena postura no solo evita lesiones, sino que también incrementa el gasto energético.

Variaciones de ritmo: Introducir cambios de ritmo, cuestas o tramos más rápidos aumenta la intensidad y mejora los resultados. Este tipo de caminata activa más músculos y eleva el consumo calórico.

Hacer pesas para quemar calorías / SD

Andar no es suficiente: la importancia del entrenamiento de fuerza

Uno de los errores más comunes es pensar que el cardio lo es todo. Si tu objetivo es adelgazar, el trabajo de fuerza es imprescindible. El entrenamiento de fuerza ayuda a mantener y aumentar la masa muscular, lo que eleva el metabolismo basal. Esto significa que quemas más calorías incluso en reposo.

Si solo caminas y no trabajas la fuerza, es probable que pierdas músculo junto con la grasa, lo que a largo plazo dificulta seguir adelgazando. Combinar caminatas con ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana es la estrategia más eficaz. No es necesario ir al gimnasio. Ejercicios con el propio peso, como sentadillas, flexiones, zancadas o planchas, son más que suficientes para complementar tus caminatas y potenciar la pérdida de grasa.