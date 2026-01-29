El truco más fácil para perder grasa rápido

Durante años la pérdida de grasa se ha asociado al sufrimiento extremo. Entrenamientos interminables, sesiones dobles de cardio y dietas cada vez más agresivas han sido presentadas como el único camino posible para mejorar el físico. Sin embargo, cada vez más entrenadores y especialistas coinciden en que el verdadero factor diferencial no está en entrenar más duro, sino en moverse más.

A igualdad de dieta, especialmente cuando una persona ya se encuentra en déficit calórico, dar más pasos al día se ha convertido en una de las herramientas más eficaces y menos valoradas para perder grasa de forma constante.

Un kilo de grasa = 7.700 kcals de déficit

El principio es sencillo. Para que el cuerpo utilice la grasa como fuente de energía es necesario gastar más calorías de las que se consumen. Ese déficit energético es el que determina la pérdida de peso real. Se estima que un kilo de grasa corporal equivale aproximadamente a 7.700 calorías. A partir de ahí, todo se reduce a una pregunta clave: cuántas calorías somos capaces de gastar cada día sin comprometer la recuperación ni aumentar el hambre.

En ese punto entra en juego la caminata. Caminar no fatiga, no eleva el estrés del sistema nervioso y puede realizarse a diario. Además, su gasto energético es sorprendentemente estable. De media, una persona quema entre 40 y 50 calorías por cada mil pasos, siendo 45 calorías una cifra muy realista para la mayoría de la población.

La forma más 'cómoda' de quemarlas

Llevado a números, el cálculo es revelador. Para alcanzar las 7.700 calorías necesarias para perder un kilo de grasa se necesitan aproximadamente entre 160.000 y 200.000 pasos. No se trata de lograrlos de una sola vez, sino de acumularlos con el paso de los días.

Aquí aparece el dato que explica muchos estancamientos. Añadir 10.000 pasos diarios a la actividad habitual supone un gasto aproximado de 450 calorías extra cada día. En una semana esa cifra supera las 3.000 calorías. En un mes se acerca a las 13.500, lo que equivale aproximadamente a 1,5 o incluso 2 kilos de grasa corporal. Todo ello sin modificar la dieta y sin aumentar el volumen de entrenamiento. Simplemente caminando más.

Andar es clave para la pérdida de grasa / Freepik

Un cambio que hace la diferencia

En la práctica deportiva, esto marca una diferencia enorme. Dos personas pueden seguir exactamente la misma alimentación y el mismo plan de entrenamiento y obtener resultados completamente distintos si una se mueve poco durante el día y la otra acumula entre 10.000 y 15.000 pasos diarios. Esa diferencia puede suponer entre 300 y 500 calorías adicionales cada jornada, suficiente para cambiar el balance semanal por completo.

Por eso muchos deportistas aficionados entrenan fuerte pero no progresan, mientras otros con rutinas similares continúan perdiendo grasa semana tras semana. El factor oculto no está en el gimnasio, sino en el movimiento fuera de él.

Ni aumenta el hambre ni 'destruye' el músculo

Caminar permite aumentar el gasto energético sin interferir con el entrenamiento de fuerza, clave para conservar masa muscular durante una etapa de definición. Tampoco dispara el apetito como ocurre con el cardio intenso ni requiere días de recuperación. Es, sencillamente, una actividad sostenible.

Los datos son claros. Manteniendo el mismo déficit calórico y sumando 10.000 pasos diarios, una persona puede perder entre 400 y 500 gramos de grasa extra por semana. En términos mensuales, eso supone entre uno y dos kilos adicionales sin recurrir a métodos extremos.

En un mundo obsesionado con la intensidad, el mejor truco para perder grasa sigue siendo el más simple. Caminar más. A veces la diferencia entre avanzar o estancarse no está en levantar más peso ni en entrenar más horas. Está en algo tan básico como salir a dar un paseo y acumular pasos. Porque cuando la dieta ya está controlada, cada paso cuenta.