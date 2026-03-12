Adiós a la barriga: los 6 ejercicios que recomiendan los expertos

Un vientre plano y tonificado es uno de los ideales más buscados. Si estás buscando cómo perder barriga y mejorar tu figura, estás en el lugar correcto. Si quieres conseguir un abdomen tonificado tenemos la receta mágica para incluir en tu entrenamiento deportivo: la plancha abdominal. Incluyendo la plancha abdominal en tu rutina conseguirás unos resultados muchos más efectivos. Eso sí, debes cuidar bien tu alimentación si quieres conseguir lucir un vientre plano. Los ultraprocesados, y los alimentos con mucho azúcar, contribuyen a que nuestro abdomen luzca mucho más flácida. ¿Quieres decir adiós a la barriga?

El vientre y los glúteos son una parte muy importante de nuestra anatomía, y nos encanta estar a gusto con ellos, sin importar la temporada en la que estemos. Y si además de ahorrar tiempo, quieres motivarte o inspirarte en los cuerpos de algunas de las famosas con los cuerpos más tonificados, o cuyas turgentes posaderas son conocidas por todo el mundo, aquí te dejamos algunas de nuestra selección.

Además de estos ejercicios, es crucial seguir una dieta equilibrada y mantener un estilo de vida activo. Evita alimentos procesados y ricos en azúcar, ya que estos contribuyen al aumento de grasa abdominal. Opta por una dieta rica en proteínas, fibra, y grasas saludables para acelerar el metabolismo y mejorar la digestión.

El descanso adecuado también es fundamental. La falta de sueño puede afectar negativamente tus niveles de cortisol, una hormona que se relaciona con el almacenamiento de grasa en el abdomen. Intenta dormir al menos 7-8 horas por noche. Finalmente, la hidratación es clave. Beber suficiente agua ayuda a eliminar toxinas y a mantener el cuerpo funcionando de manera óptima.

Hay seis ejercicios infalibles que no solo te ayudarán a reducir grasa abdominal, sino que también te permitirán fortalecer tu core y mejorar tu postura.

Planchas (Plank)

Las planchas son uno de los ejercicios más efectivos para trabajar el abdomen y el core en general. Este ejercicio isométrico fortalece no solo los abdominales rectos, sino también los oblicuos y los músculos profundos de la espalda.

Cómo hacerlo:

Colócate boca abajo en una posición de plancha alta, con los brazos estirados y las manos alineadas con los hombros. Mantén el cuerpo en línea recta desde los hombros hasta los talones, contrayendo el abdomen. Mantén la posición durante al menos 30 segundos, aumentando gradualmente el tiempo a medida que te fortalezcas.

Abdominales en bicicleta

Este ejercicio es excelente para trabajar tanto los abdominales superiores como los inferiores, además de los oblicuos. Es ideal para quienes buscan un vientre plano, ya que activa múltiples músculos abdominales simultáneamente.

Cómo hacerlo:

Recuéstate en el suelo con las manos detrás de la cabeza y las piernas levantadas. Lleva la rodilla derecha hacia el pecho mientras giras el torso para tocarla con el codo izquierdo. Alterna de lado, como si estuvieras pedaleando una bicicleta. Realiza de 15 a 20 repeticiones por lado.

Para conseguir unos buenos abdominales, la dieta es un 50% del resultado, el ejercicio adecuado un 40% y la genética solo un 10%. / SD

Elevaciones de piernas

Las elevaciones de piernas son perfectas para trabajar los abdominales inferiores, una zona difícil de tonificar. Este ejercicio es simple pero muy efectivo para reducir la grasa abdominal.

Cómo hacerlo:

Acuéstate en el suelo con las manos debajo de las caderas y las piernas estiradas. Levanta las piernas juntas hacia el techo sin doblarlas. Baja las piernas lentamente sin tocar el suelo. Haz 3 series de 15 repeticiones.

Mountain climbers

Los mountain climbers no solo trabajan los músculos abdominales, sino que también aumentan la frecuencia cardíaca, ayudando a quemar más calorías. Este ejercicio combina trabajo cardiovascular con fortalecimiento de core.

Cómo hacerlo:

Comienza en una posición de plancha alta. Lleva una rodilla hacia el pecho lo más que puedas, luego cambia rápidamente a la otra pierna. Continúa alternando las piernas a un ritmo rápido. Realiza este ejercicio durante 30 segundos a 1 minuto.

Russian twists

Los Russian Twists son perfectos para trabajar los oblicuos, ayudando a esculpir un vientre plano y definido. Este ejercicio también mejora la estabilidad y el equilibrio del core.

Cómo hacerlo:

Siéntate en el suelo con las rodillas dobladas y los pies levantados, formando un ángulo de 90 grados. Inclínate hacia atrás para que el torso esté a 45 grados del suelo. Gira el torso a la derecha y luego a la izquierda, llevando las manos o un peso de un lado a otro. Haz 3 series de 20 repeticiones.

Burpees

Los burpees son un ejercicio de cuerpo completo que combina fuerza, resistencia y cardio. Ayudan a quemar grasa rápidamente, incluida la abdominal, mientras tonifican todo el cuerpo.

Cómo hacerlo: