Ni correr ni caminar: este es el orden correcto de ejercicios para adelgazar más rápido

Si eres de los que vas al gimnasio y no encuentras resultados, quizá hay algo que estás haciendo mal. ¿Sabes qué puede ser? Cuando se trata de mejorar la composición corporal, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿es mejor hacer cardio o entrenamiento de fuerza primero? Si tu objetivo es perder grasa y aumentar masa muscular, el orden del entrenamiento no es un detalle menor. De hecho, puede marcar una gran diferencia en tus resultados.

El orden de los ejercicios sí influye en tus resultados. Si quieres perder grasa y aumentar masa muscular, hacer entrenamiento de fuerza antes del cardio es la estrategia más eficaz. Esta combinación te permitirá entrenar con mayor intensidad, preservar músculo, aumentar el gasto calórico y optimizar la quema de grasa. No se trata solo de entrenar más, sino de entrenar mejor. Organiza tu rutina de forma inteligente y verás cómo los resultados llegan más rápido y de manera más sostenible.

¿Por qué importa el orden de los ejercicios?

El cuerpo utiliza diferentes fuentes de energía dependiendo del tipo de actividad física que realices. Cuando empiezas a entrenar, tu organismo prioriza el uso de glucógeno (energía almacenada en los músculos). A medida que este se agota, comienza a utilizar más grasa como fuente de energía.

Aquí es donde entra en juego el orden del entrenamiento. Si haces cardio primero, consumirás gran parte de ese glucógeno, lo que afectará negativamente tu rendimiento en el entrenamiento de fuerza. En cambio, si comienzas con pesas, podrás entrenar con mayor intensidad y estimular mejor el crecimiento muscular.

Beneficios de hacer fuerza antes que cardio

El entrenamiento de fuerza requiere energía, concentración y potencia. Si llegas cansado después de hacer cardio, no podrás levantar el mismo peso ni realizar los ejercicios con la misma calidad. Esto reduce la eficacia del entrenamiento y limita el desarrollo muscular. Al hacer pesas primero, tienes más energía disponible, lo que te permite entrenar más fuerte y progresar más rápido.

Aunque pueda parecer contradictorio, hacer fuerza antes del cardio puede ayudarte a quemar más grasa. Esto se debe a que, tras el entrenamiento de pesas, los niveles de glucógeno disminuyen. Cuando pasas al cardio, el cuerpo recurre más fácilmente a las reservas de grasa para obtener energía. Este proceso favorece la pérdida de grasa corporal de manera más eficiente.

Uno de los mayores errores al intentar adelgazar es perder músculo en el proceso. El cardio excesivo, especialmente si se hace antes del entrenamiento de fuerza, puede contribuir a la degradación muscular. Al priorizar las pesas, envías una señal clara al cuerpo: necesitas mantener y construir músculo. Esto es clave para mejorar el metabolismo y lograr una pérdida de grasa sostenible.

El entrenamiento de fuerza es muy importante. / SD

Efecto afterburn (EPOC)

El entrenamiento de fuerza genera un mayor consumo de oxígeno post-ejercicio, conocido como efecto EPOC. Esto significa que tu cuerpo sigue quemando calorías incluso después de terminar la sesión. Si combinas pesas primero y cardio después, prolongas este efecto y aumentas el gasto calórico total.

¿Y si solo quiero adelgazar?

Incluso si tu objetivo principal es perder peso, el entrenamiento de fuerza sigue siendo fundamental. El músculo es metabólicamente activo, lo que significa que cuanto más músculo tengas, más calorías quemas en reposo. Hacer solo cardio puede ayudarte a perder peso rápidamente, pero gran parte de esa pérdida puede provenir de masa muscular. Esto ralentiza tu metabolismo y hace más difícil mantener los resultados a largo plazo.

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Por eso, la mejor estrategia sigue siendo: primero fuerza, luego cardio.