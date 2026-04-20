Adiós hinchazón, consigue una barriga plana: la rutina detox que deberías probar hoy mismo
Practicando de forma constante y combinando con una buena alimentación e hidratación, es posible experimentar resultados en poco tiempo
Un abdomen plano para lucir en verano es uno de los grandes propósitos de mucha gente, pero la inflamación abdominal está cada vez más presente. Una rutina de ejercicios detox puede ser la solución perfecta para quienes buscan mejorar su digestión, aliviar la hinchazón abdominal y combatir el estreñimiento. Estos ejercicios no solo ayudan a tonificar el cuerpo, sino que también promueven el funcionamiento saludable del sistema digestivo. Si bien las causas de una digestión deficiente, hinchazón o estreñimiento pueden ser diversas (como una dieta poco equilibrada, estrés o sedentarismo), la incorporación de una rutina de ejercicios detox puede traer beneficios visibles y duraderos.
Una rutina de ejercicios detox se refiere a una serie de movimientos y posturas diseñados específicamente para ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas y mejorar la función de los órganos, en especial el sistema digestivo. Estos ejercicios combinan técnicas de respiración profunda, torsiones corporales y movimientos dinámicos que facilitan la desintoxicación del cuerpo a través de la sudoración, la estimulación del flujo sanguíneo y el fortalecimiento de los músculos implicados en la digestión.
Beneficios de los ejercicios detox para la digestión
- Estimulación del sistema digestivo: Muchas posturas de yoga y ejercicios específicos promueven el movimiento de los músculos en la zona abdominal, ayudando a que los alimentos se desplacen más eficientemente a través del tracto digestivo. Esto es clave para prevenir el estreñimiento y mejorar la digestión en general.
- Reducción de la hinchazón abdominal: Una rutina de ejercicios detox ayuda a liberar el gas atrapado en el intestino, lo que reduce la sensación de hinchazón y pesadez. Los ejercicios suaves de torsión y respiración profunda son ideales para este propósito.
- Alivio del estreñimiento: Realizar ejercicios que involucren torsiones y estiramientos abdominales puede ser una excelente manera de movilizar el intestino y ayudar a aliviar el estreñimiento de manera natural.
- Aumento de la energía: A medida que el cuerpo elimina toxinas, mejora el flujo de oxígeno y nutrientes a través del cuerpo, lo que genera una sensación de mayor vitalidad y energía.
- Reducción del estrés: El estrés es uno de los principales responsables de las malas digestiones. Al incorporar ejercicios detox como el yoga o el pilates, que combinan movimiento físico con respiración profunda, se promueve la relajación, lo que indirectamente favorece una digestión más eficiente.
Ejercicios Detox
- Postura del bebé (Balasana): La postura del bebé es un excelente ejercicio de estiramiento y relajación para la zona abdominal. Ayuda a aliviar la tensión en la parte baja del abdomen, reduce la hinchazón y promueve el tránsito intestinal. Siéntate sobre tus talones, con las rodillas ligeramente separadas, inclina el torso hacia adelante hasta que tu frente toque el suelo, estira los brazos hacia adelante o hacia atrás, manteniendo una respiración profunda y mantén la posición por 1-2 minutos.
- Torsión espinal (Supta Matsyendrasana): Esta postura es perfecta para la desintoxicación. Al girar el cuerpo, se masajean los órganos internos, promoviendo una mejor digestión y ayudando a liberar el gas atrapado en los intestinos. Acuéstate boca arriba con los brazos extendidos a los lados, lleva una rodilla al pecho y gírala hacia el lado opuesto, manteniendo los hombros en el suelo y mantén esta postura durante 30 segundos a 1 minuto en cada lado, respirando profundamente.
- Postura del puente (Setu Bandhasana): El puente es una postura ideal para fortalecer el abdomen, mejorar la circulación y estimular la digestión. También es beneficioso para aliviar el estreñimiento y la hinchazón abdominal. Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, levanta las caderas hacia el techo mientras mantienes los pies y los hombros firmemente en el suelo y mantén la postura durante 30 segundos a 1 minuto, respirando profundamente.
- Estiramiento del gato y la vaca (Marjaryasana y Bitilasana): Esta secuencia de dos posturas es excelente para estimular la movilidad intestinal. Al alternar entre la contracción y expansión del abdomen, se activa el sistema digestivo, lo que ayuda a combatir la hinchazón y el estreñimiento. Ponte a cuatro patas con las muñecas directamente debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas, inhala mientras arqueas la espalda (postura de vaca), y exhala mientras redondeas la columna vertebral hacia arriba (postura de gato) y repite de 10 a 15 veces, coordinando con la respiración.
- Respiración diafragmática: La respiración profunda ayuda a reducir el estrés y estimula el sistema digestivo, promoviendo la relajación de los músculos abdominales y mejorando el tránsito intestinal. Siéntate en una posición cómoda, coloca una mano sobre tu abdomen y la otra sobre el pecho, inhala profundamente a través de la nariz, permitiendo que tu abdomen se expanda, y exhala lentamente y realiza 5-10 minutos de respiración diafragmática diaria para aliviar la hinchazón y el estrés, importante para tu salud.
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