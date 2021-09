El buscador Google ilustra su página de inicio con una imagen del músico Avicii, que este lunes hubiera cumplido 32 años.

El dj sueco, cuyo verdadero nombres era Tim Bergling, falleció el 20 de abril de 2018. Comenzó a hacer música con 16 años, convirtiéndose rápidamente en una estrella de la música electrónica. Sus colaboraciones con músicos como Chris Martín, Flo Rida o Wyclef Jean, entre muchos otros, fueron auténticos éxitos, con temas como 'Hey Brother', 'Addicted to You', 'Waiting for Love', 'Without You' y 'Lonely Together'. Avicii pinchó, asímismo, en las discotecas más famosas del mundo y junto a David Guetta ha sido uno de los dj's más famosos de la última década. Sus temas aún se bailan en todo el mundo.

