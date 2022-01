¿Tienes un iPhone y estás ya cansado de no poder desbloquear facialmente tu teléfono? Al fin hay solución.

Era una de las principales peticiones de los usuarios de Apple para sus móviles y la compañía ha cedido con una nueva función que, eso sí, no podrá ser utilizada con gafas de sol.

La versión beta de iOS 15.4 ya agrega la función que permite que los usuarios puedan desbloquear su teléfono con el conocido Face ID si llevan la mascarilla puesta. Hasta la fecha era imposible si no incorporaban en su mano un Apple Watch.

¿Cómo configurar el Face ID de Apple para la mascarilla?

Sencillo y por pasos. Eso es lo que tendrás que hacer para configurar el Face ID de Apple y así poder desbloquear tu teléfono con la mascarilla puesta:

Abre 'Ajustes' Abre 'Configuración' para escanear rostros Dale a configurar Face ID con mascarilla Listo. Fácil y sencillo. De este modo tu iPhone podrá reconocer tus rasgos identificativos solo con la zona de los ojos siempre y cuando mires al dispositivo.

¿Qué podemos esperar del nuevo modo de configuración del Face ID de Apple?

Apple ha notificado, además, que esta nueva función ofrece mejores resultados si está configurada para reconocer la cara al completo sin mascarilla.

La nueva beta de iOS 15.4 permite reconocer la cara con mascarilla a un nivel de precisión que nunca habíamos visto antes. Sin necesidad de Apple Watch. Se hace una nueva configuración (incluso con gafas) y la detección con mascarilla es increíble: instantánea. pic.twitter.com/EZEXxDzFSG — Pedro Aznar (@pedroaznar) 27 de enero de 2022

Un apunte aquí: no se ha rebajado el nivel de seguridad para ello. Lo que hace iOS es buscar más patrones matemáticos en la zona de los ojos, pero si no encuentra los suficientes como para identificarte, no te dejará entrar. Aun así, funciona muy muy bien, incluso con gafas".